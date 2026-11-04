Verschillende partijen hebben bod uitgebracht op Arkane Studios
Arkane Studios heeft doorheen de jaren verschillende kleppers op de markt gebracht (Dishonered en Deathloop klinken je vast bekend in de oren), maar sinds kort is de situatie daar een pak grimmiger. Toch is er hoop, nu blijkt.
Arkane Lyon ligt op het hakblok en de studio zoekt momenteel naar een potentiële koper om zo sluiting te voorkomen. Jason Schreier van Bloomberg laat nu weten dat er verschillende partijen wel interesse hebben en dat er momenteel gesprekken lopen. Eén van deze partijen is zelfs niemand minder dan Ubisoft Entertainment, maar zij zijn niet de enige. Nog twee andere bedrijven hebben een bod uitgebracht, maar het is op dit moment nog niet duidelijk welke partijen dit dan precies zijn. Er is ook nog niets beslist, gesprekken lopen nog.
Dat is potentieel goed nieuws voor Marvel's Blade: deze game werd in 2023 aangekondigd, maar door de hele situatie verkeert deze game momenteel in limbo. Als Arkane Lyon wordt overgekocht, stijgt de kans dat de game ook daadwerkelijk wordt afgewerkt en uitgebracht.
Marvel's Blade heeft nog geen releasedatum, maar er wordt verwacht dat de game binnen de twee jaar zou moeten uitkomen (als er een deal wordt gesloten).
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Ubisoft? Die hebben net een deel van hun bedrijf verkocht aan Tencent, studio's gesloten en werknemers ontslagen... En dan nu weer een studio kopen? Ik zou daar als ex-werknemer toch wel vrij pissig om zijn en als werknemer van Arkane ook behoorlijke twijfels bij hebben.
Dat zou wel lekker zijn voor de mensen die bij die studio werken, en hopelijk bedenken ze dan meteen om Dishonored 3 te gaan maken want dat vond ik echt hele vette games.🤞🏻
Met Ubisoft hebben ze ooit al Dark Messiah of Might & Magic gemaakt, en het zijn allebei Fransozen.
Zolang ze lekker hun eigen ding mogen blijven doen, en niet tot supportstudio van een voor Ubi's grote reeksen worden gedegradeerd, dan lijkt het me geen verkeerde combi.
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