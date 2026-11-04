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Verschillende partijen hebben bod uitgebracht op Arkane Studios

Door Simon Verbeke
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Arkane Studios heeft doorheen de jaren verschillende kleppers op de markt gebracht (Dishonered en Deathloop klinken je vast bekend in de oren), maar sinds kort is de situatie daar een pak grimmiger. Toch is er hoop, nu blijkt.

Arkane Lyon ligt op het hakblok en de studio zoekt momenteel naar een potentiële koper om zo sluiting te voorkomen. Jason Schreier van Bloomberg laat nu weten dat er verschillende partijen wel interesse hebben en dat er momenteel gesprekken lopen. Eén van deze partijen is zelfs niemand minder dan Ubisoft Entertainment, maar zij zijn niet de enige. Nog twee andere bedrijven hebben een bod uitgebracht, maar het is op dit moment nog niet duidelijk welke partijen dit dan precies zijn. Er is ook nog niets beslist, gesprekken lopen nog.

Dat is potentieel goed nieuws voor Marvel's Blade: deze game werd in 2023 aangekondigd, maar door de hele situatie verkeert deze game momenteel in limbo. Als Arkane Lyon wordt overgekocht, stijgt de kans dat de game ook daadwerkelijk wordt afgewerkt en uitgebracht.

Blade game saved

Marvel's Blade heeft nog geen releasedatum, maar er wordt verwacht dat de game binnen de twee jaar zou moeten uitkomen (als er een deal wordt gesloten).

Bron: Bloomberg
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 24 reviews 402 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot Marvel's Blade
Marvel's Blade

Ontwikkelaar

Arkane Studios

Uitgever

Bethesda Softworks

Release

-

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar MR1980
MR1980
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Ben fan van zowel de Dishorend serie, Prey en Deathloop dus hopelijk kan deze studio gered worden.

1
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden

Ubisoft? Die hebben net een deel van hun bedrijf verkocht aan Tencent, studio's gesloten en werknemers ontslagen... En dan nu weer een studio kopen? Ik zou daar als ex-werknemer toch wel vrij pissig om zijn en als werknemer van Arkane ook behoorlijke twijfels bij hebben.

0
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl12 Clout Farmer
4 uur geleden

Dat zou wel lekker zijn voor de mensen die bij die studio werken, en hopelijk bedenken ze dan meteen om Dishonored 3 te gaan maken want dat vond ik echt hele vette games.🤞🏻

1
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
4 uur geleden

Ubi is er wel goede kandidaat voor. (En als ubisoft of een andere third party het overneemt dan word het een multiplatform game en dat is altijd goed)

0
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden bewerkt

Met Ubisoft hebben ze ooit al Dark Messiah of Might & Magic gemaakt, en het zijn allebei Fransozen.

Zolang ze lekker hun eigen ding mogen blijven doen, en niet tot supportstudio van een voor Ubi's grote reeksen worden gedegradeerd, dan lijkt het me geen verkeerde combi.

0
Avatar Juggy-Gameliner
Juggy-Gameliner
Gameliner
4 uur geleden

Hoop doet leven

GIF via GIPHY
2
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