Verschillende partijen hebben bod uitgebracht op Arkane Studios

Arkane Studios heeft doorheen de jaren verschillende kleppers op de markt gebracht (Dishonered en Deathloop klinken je vast bekend in de oren), maar sinds kort is de situatie daar een pak grimmiger. Toch is er hoop, nu blijkt.

Arkane Lyon ligt op het hakblok en de studio zoekt momenteel naar een potentiële koper om zo sluiting te voorkomen. Jason Schreier van Bloomberg laat nu weten dat er verschillende partijen wel interesse hebben en dat er momenteel gesprekken lopen. Eén van deze partijen is zelfs niemand minder dan Ubisoft Entertainment, maar zij zijn niet de enige. Nog twee andere bedrijven hebben een bod uitgebracht, maar het is op dit moment nog niet duidelijk welke partijen dit dan precies zijn. Er is ook nog niets beslist, gesprekken lopen nog.

Dat is potentieel goed nieuws voor Marvel's Blade: deze game werd in 2023 aangekondigd, maar door de hele situatie verkeert deze game momenteel in limbo. Als Arkane Lyon wordt overgekocht, stijgt de kans dat de game ook daadwerkelijk wordt afgewerkt en uitgebracht.

Marvel's Blade heeft nog geen releasedatum, maar er wordt verwacht dat de game binnen de twee jaar zou moeten uitkomen (als er een deal wordt gesloten).