Arkane Lyon krijgt extra tijd om sluiting te voorkomen, Xbox zoekt partner voor Blade
Vorige week verscheen het nieuws dat Arkane Lyon op het hakblok ligt. De studio zou tot 13 november hebben om een koper te vinden, maar nu brengt Microsoft naar buiten dat er een maand uitstel is gegeven. Daarnaast zoekt Xbox naar partners die Arkane Lyon kunnen ondersteunen bij de afronding van de development voor Marvel's Blade.
Als de Fransen ergens goed in zijn, dan is het wel in het protesteren en het beschermen van werknemers. Zo ook in het geval van Arkane Lyon. De Franse studio was namelijk oorspronkelijk onderdeel van Xbox' grote resetplan, waarbij onder andere Double Fine, Compulsion, Ninja Theory en Undead Labs onafhankelijk, gesloten of verkocht werden. De Franse ontwikkelaar blokkeerde dat destijds vanwege een consultatieperiode, maar dat bleek slechts tijdelijk uitstel van potentiële sluiting of verkoop. Marvel's Blade is echter geruime tijd in development en Xbox lijkt dan ook voornemens om het project af te ronden. Arkane Lyon krijgt dan ook een maand uitstel van Microsoft, maar moet alsnog een partner, uitgever of financier vinden voor de studio. Microsoft is voornemens om daaraan bij te dragen en geeft te kennen dat het Arkane steunt in het zoeken van een partner voor de afronding van de game.
In een statement aan PC Gamer laat Microsoft het volgende weten:
“We have extended the consultation period by one additional month as we explore options, including finding a partner to support the studio through the development work still ahead. This is a defined extension, and we remain committed to keeping the Works Council informed throughout the process.”
Naar verluidt duurt het echter nog even voordat we aan de slag kunnen met Marvel's Blade. Geruchten doen namelijk de ronde dat Marvel's Blade intern gepland staat voor een release in Q4 2027.
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Fijn om te lezen dat de Blade game toch nog mogelijk op de markt komt. We zullen het voorlopig met een korreltje zout nemen, want uiteraard kan het nog alle richtingen uitgaan. De game industrie is bikkelhard. Voor de mensen van Arkane Studios die er hun passie en creativiteit in gestoken hebben, voelt het wellicht als een staak door het hart.
Dit lijkt mij ook zo'n game waar ze al jaren over praten, maar die uiteindelijk nooit het licht zal zien
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