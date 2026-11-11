Big Walk-ontwikkelaar erkent AI-gebruik na IGF-juryprotest

House House, ontwikkelaar van indiegame Big Walk, voelt zich genoodzaakt om kenbaar te maken dat er gebruik is gemaakt van generatieve AI. In een statement richting Aftermath geeft House House aan dat deze kennisgeving belangrijk is in het kader van publiekelijk belang. Het zou namelijk gaan om een minimale hoeveelheid code waarvoor de ontwikkelaar afgestraft kan worden.

Op 9 november 2026 is er door negentien IGF-juryleden aangekondigd dat zij niet op games gaan stemmen die met behulp van LLM's zijn gemaakt. Dit omdat het aantal ingediende AI-games significant is gestegen. Dit zelfstandig gemaakte besluit heeft tot flink wat discussie geleid, waarbij de ontwikkelaars zelf ook een duit in het zakje doen.

Zo ook House House, dat bij Aftermath aangeeft dat er geen intern beleid is geweest voor het gebruik van LLM's. Dit wordt een 'tekortkoming' en 'leermoment' genoemd. De ontwikkelaar belooft dan ook een uitgebreider beleid voor AI-gebruik op te stellen. Daarnaast wordt aangegeven dat bepaalde platformen zoals Steam een kennisgeving vereisen voor bepaalde toepassingen van gen-AI. Volgens House House wordt hier niet specifiek gevraagd naar het gebruik van LLM's voor programmeerwerk of chatbots. De ontwikkelaar had dit gebruik overigens wel vermeldt bij de IGF-inzending.

De Big Walk-ontwikkelaar geeft in het statement het volgende aan:

“In the final stretch of Big Walk's development, LLMs were used sparingly by House House to help work through difficult technical challenges and bugs. In some cases, snippets from LLM responses were copied as a starting point to be modified into game code - we'd estimate that well under 0.1 percent of Big Walk's code had anything to do with this usage, and generative AI was not used in any other context when making the game.”

Of het ook daadwerkelijk om minder dan 0,1 procent van de code gaat, is helaas vrijwel niet te controleren. Ook moet het nog blijken of dit invloed heeft op Big Walk's kansen bij het Independent Games Festival. Als de negentien juryleden daadwerkelijk voet bij stuk houden, kan Big Walk, wat een van de betere indiegames van 2026 is, zomaar eens een kleinere kans maken om in de prijzen te vallen.