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Big Walk-ontwikkelaar erkent AI-gebruik na IGF-juryprotest

Door Rudy Wijnberg
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House House, ontwikkelaar van indiegame Big Walk, voelt zich genoodzaakt om kenbaar te maken dat er gebruik is gemaakt van generatieve AI. In een statement richting Aftermath geeft House House aan dat deze kennisgeving belangrijk is in het kader van publiekelijk belang. Het zou namelijk gaan om een minimale hoeveelheid code waarvoor de ontwikkelaar afgestraft kan worden.

Op 9 november 2026 is er door negentien IGF-juryleden aangekondigd dat zij niet op games gaan stemmen die met behulp van LLM's zijn gemaakt. Dit omdat het aantal ingediende AI-games significant is gestegen. Dit zelfstandig gemaakte besluit heeft tot flink wat discussie geleid, waarbij de ontwikkelaars zelf ook een duit in het zakje doen.

Big Walk Gadgets

Zo ook House House, dat bij Aftermath aangeeft dat er geen intern beleid is geweest voor het gebruik van LLM's. Dit wordt een 'tekortkoming' en 'leermoment' genoemd. De ontwikkelaar belooft dan ook een uitgebreider beleid voor AI-gebruik op te stellen. Daarnaast wordt aangegeven dat bepaalde platformen zoals Steam een kennisgeving vereisen voor bepaalde toepassingen van gen-AI. Volgens House House wordt hier niet specifiek gevraagd naar het gebruik van LLM's voor programmeerwerk of chatbots. De ontwikkelaar had dit gebruik overigens wel vermeldt bij de IGF-inzending.

De Big Walk-ontwikkelaar geeft in het statement het volgende aan:
“In the final stretch of Big Walk's development, LLMs were used sparingly by House House to help work through difficult technical challenges and bugs. In some cases, snippets from LLM responses were copied as a starting point to be modified into game code - we'd estimate that well under 0.1 percent of Big Walk's code had anything to do with this usage, and generative AI was not used in any other context when making the game.”

Of het ook daadwerkelijk om minder dan 0,1 procent van de code gaat, is helaas vrijwel niet te controleren. Ook moet het nog blijken of dit invloed heeft op Big Walk's kansen bij het Independent Games Festival. Als de negentien juryleden daadwerkelijk voet bij stuk houden, kan Big Walk, wat een van de betere indiegames van 2026 is, zomaar eens een kleinere kans maken om in de prijzen te vallen.

Bron: Aftermath
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2898 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Big Walk
Big Walk

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

House House

Uitgever

Panic

Release

4 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
NS2
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Reacties
Avatar Dennis
Dennis
lvl8 Achievement Hunter
28 minuten geleden

AI voor bugfixing vind ik een logisch gevolg. Mits de codeur ervan kan leren.

0
Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
29 minuten geleden

Stukje code met AI tja, als t n klein beetje is, dan is dat geen probleem. Hele slop uitpoepen met AI is wel n ander verhaal.

0
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl10 Deel van het meubilair
48 minuten geleden

Het kan mij echt niet boeien of een game AI heeft gebruikt of niet en of de developer dat verborgen houdt of niet...
Snap echt dat gejank omtrend het gebruik van AI niet.

Het gaat toch gewoon om het eindproduct?

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Pas aangeven dat je AI hebt gebruikt als het te heet onder de voeten wordt, begint een trend te worden...

0
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
1 uur geleden

Oh nee.... nu is het opeens een kut game.... oh nee het is nog steeds een geweldige game. Gebruik van GenAI maakt een game niet opeens kut en minder impressive.

0
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