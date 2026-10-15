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Big Walk komt niet naar XBOX wegens politiek gedreven boycot

Door Bram Noteboom
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House House, bekend van Untitled Goose Game, legt in een statement uit waarom Big Walk niet voor de XBOX-platformen gaat uitkomen. Ze wijzen naar de Palestijns gedreven BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) richting Microsoft.

Microsoft is een doelwit van de organisatie achter de BDS vanwege de nauwe banden met Israël en de oorlog die nu woekert in Gaza. Ook Microsoft Games, dus de XBOX-divisie, wordt gezien als onderdeel van het bedrijf. House House legt uit dat ze daarom ervoor kiezen om Big Walk niet uit te brengen op de XBOX-platformen. De ontwikkelaar geeft aan te weten dat de multiplayergame is gemaakt om mensen samen te brengen en dat XBOX als platform buiten te sluiten schuurt met die intentie. Ze begrijpen de teleurstelling bij de XBOX-achterban en ze zijn zelf ook teleurgesteld, maar ze houden voet bij stuk en zijn pas van plan Big Walk naar de groene gamegigant te brengen wanneer Microsoft is verwijderd van de BSD-boycotlijst. De volledige statement met alle details is hieronder te lezen:

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Het is een beladen onderwerp, dus houd het netjes en respecteer elkaar in de comments. Big Walk is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.

Bron: House House
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5682 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Big Walk
Big Walk

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

House House

Uitgever

Panic

Release

4 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
NS2
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
25 minuten geleden bewerkt

Ik respecteer andere hun mening, maaaaaaaar niet als het met games wordt verworven. Keep you politics outta my game. Hou de game maar dan 👎🏻

Overigens, iets wat ik niet snap.. Niet xbox, maar wel pc (dus microsoft?). Dat gaat dan toch direct in tegen hun eigen statement of mis ik hier wat?

Ik denk serieus dat die gasten dachten makkelijk te scoren, door stoer te doen en een statement te maken op een console die toch al half dood is (hey.. it's true, hahah!), en dan nog wel willen cashen op de andere platformen. Maar ja, dat is wel hypocriet AF..

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
38 minuten geleden

Ik houd er niet van als huidige politiek met games verweven worden. Als ik dan meer over wil weten lees ik het nieuws wel.

De grap is trouwens dat met zo'n boycot je meer jezelf pijn doet.

0
Avatar HugMeBratha
HugMeBratha
lvl6 Combo Juggler
57 minuten geleden

Waar komt toch de behoefte vandaan om je overal maar (ongefundeerd of niet) over uit te spreken.

0
Avatar Eriktm25
Eriktm25
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Mooi

2
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Ik deel Metallica hun standpunt. Ik ben hier om entertaint te worden niet om naar jou bullshit politieke onzin te luisteren.

En zolang palestijnen en Palestina supporters open hamas steunen zijn ze geen zielig slachtoffer.

1
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Is het toch anders uitgelopen dan gedacht... :P

1
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Wattes van wie??? Veel plezier met je politieke statement... 🤣🤣🤣👍👍👍

1
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
2 uur geleden

The Rock was al niet van plan het te spelen maar nu al helemaal niet. Hou je politieke agenda buiten games, zo simpel is het 🖕🏼

5
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