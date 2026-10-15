Big Walk komt niet naar XBOX wegens politiek gedreven boycot

House House, bekend van Untitled Goose Game, legt in een statement uit waarom Big Walk niet voor de XBOX-platformen gaat uitkomen. Ze wijzen naar de Palestijns gedreven BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) richting Microsoft.

Microsoft is een doelwit van de organisatie achter de BDS vanwege de nauwe banden met Israël en de oorlog die nu woekert in Gaza. Ook Microsoft Games, dus de XBOX-divisie, wordt gezien als onderdeel van het bedrijf. House House legt uit dat ze daarom ervoor kiezen om Big Walk niet uit te brengen op de XBOX-platformen. De ontwikkelaar geeft aan te weten dat de multiplayergame is gemaakt om mensen samen te brengen en dat XBOX als platform buiten te sluiten schuurt met die intentie. Ze begrijpen de teleurstelling bij de XBOX-achterban en ze zijn zelf ook teleurgesteld, maar ze houden voet bij stuk en zijn pas van plan Big Walk naar de groene gamegigant te brengen wanneer Microsoft is verwijderd van de BSD-boycotlijst. De volledige statement met alle details is hieronder te lezen:

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Het is een beladen onderwerp, dus houd het netjes en respecteer elkaar in de comments. Big Walk is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.