Bungie onthult welke Destiny 2-content terugkeert

Bungie heeft meer duidelijkheid gegeven over de terugkeer van verdwenen content in Destiny 2. De ontwikkelaar heeft bekendgemaakt welke campagnes, raids en andere activiteiten opnieuw beschikbaar moeten worden. Ook is er inmiddels een eerste planning, al moeten spelers nog behoorlijk wat geduld hebben.

De eerste fase van het zogenoemde unvaulting-project richt zich op de campagnes van Red War, Forsaken, Curse of Osiris en Warmind. Ook de bijbehorende strikes, raids en raid lairs moeten terugkeren. Daarnaast maakt de populaire Menagerie-activiteit een comeback, inclusief vernieuwde beloningen. Deze content moet voor alle spelers beschikbaar worden. De plannen komen niet helemaal uit de lucht vallen. In september kondigde Bungie al aan dat het verdwenen content wilde terugbrengen om het vertrouwen van de community te herstellen. Nu geeft Head of Product Josh Deane in een nieuwe Community Update meer duidelijkheid over wat spelers precies kunnen verwachten.

Toch betekent dat niet dat alle verdwenen content automatisch terugkeert. Bungie onderzoekt nog of oude bestemmingen, seizoensactiviteiten en PvP-maps opnieuw beschikbaar kunnen worden. Voor andere onderdelen, waaronder seizoensmissies, de Gambit-map Kell's Grave en bepaalde sociale locaties, bestaat momenteel zelfs nog geen concreet plan. Het hele proces gaat bovendien behoorlijk wat tijd kosten. Bungie bevindt zich momenteel in de preproductiefase, die naar verwachting tot januari of februari 2027 duurt. Daarna rekent de ontwikkelaar op ongeveer twaalf maanden om de oude content over te zetten. Daarmee lijkt de volledige terugkeer van de eerste selectie content pas begin 2028 haalbaar, al is een officiële releasedatum nog niet bekendgemaakt.

Ondertussen werkt Bungie ook aan andere plannen voor de toekomst van Destiny. Zo wil de studio een speciale viering binnen Destiny 2 organiseren en wordt er gewerkt aan een project onder de naam Destiny Legacy. Wat dat precies inhoudt, blijft voorlopig geheim. Wel heeft Bungie aangegeven dat fans tijdens The Game Awards dit jaar geen grote Destiny-aankondiging hoeven te verwachten.

In februari 2027 wil Bungie opnieuw een uitgebreide update geven over de verschillende projecten. Voorlopig lijkt het herstellen van Destiny 2 vooral een kwestie van geduld, maar voor spelers die jarenlang hun favoriete campagnes en raids hebben moeten missen, is er eindelijk wat concreter licht aan het einde van de tunnel.