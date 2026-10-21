Cassette Beasts 2002 Showcase toont gloednieuwe gameplay
Cassette Beasts 2002, het vervolg op de geliefde creature collector Cassette Beasts, wordt in de schijnwerpers gezet middels een showcase. In sneltreinvaart leer je alles wat je moet weten over de aanstaande indie-RPG via de Cassette Beasts 2002 Showcase!
Van de 2.5D-estehiek uit het origineel naar de volledig gerealiseerde 3D open-wereld van Elmwich London: het is duidelijk dat ontwikkelaar Bytten Studio Cassette Beasts 2002 wil doen uitgroeien tot een groots vervolg. Echter, dat wil niet zeggen dat men vergeten is wat fans fijn vonden aan de oorspronkelijke release. Zo keren compagnons terug en bieden ze wederom extra verhalende diepgang en ondersteuning in de turn-based combat. Ditmaal bevat Cassette Beasts 2002 volledige voice-acting en spelers krijgen daarnaast de mogelijkheid om hun eigen achtergrondverhaal, inclusief je avonturen in de vorige game, te kiezen voor extra personalisatie.
Naast de focus op het narratief wordt de turn-based combat verder uitgelicht. De vele monsters die in de wereld ronddwalen kunnen tijdens een gevecht transformeren in een zogeheten 'Rogue'. Wanneer dit gebeurt, krijgt het beest in kwestie een nieuw element, naam en persoonlijkheid. Ze leren zich aan te passen op jouw strategie, waardoor je niet simpelweg je sterkste aanval kan blijven herhalen. Uiteraard stelen de 'Beasts' verder ook de show tijdens de gameplay-presentatie. Alle designs uit de vorige game keren terug en daar worden nog 120 nieuwe ontwerpen bij opgeteld. Tot slot laat men meer beelden zien van de multiplayer-opties. Zowel co-op als PvP zijn beschikbaar in Cassette Beasts 2002.
Cassette Beasts 2002 is beschikbaar in maart 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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