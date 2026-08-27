Releasewindow Cassette Beasts 2002 bekendgemaakt

In de nieuwste trailer van Cassette Beasts 2002 ontdekken we de releasewindow van de game. De game verschijnt in het voorjaar van 2027.

Cassette Beasts verraste in 2023 vriend en vijand van creature-collecting games als een kwalitatief sterke 'Pokémon-kloon'. Wij beloonden de game destijds met vier sterren in onze Cassette Beasts review.

Met de aankondiging van Cassette Beasts 2002 doet ontwikkelaar Bytten Studio hetzelfde trucje opnieuw, maar nu met een nieuwe setting en onbekende personages. In de nieuwste trailer krijgen we niet alleen een releasewindow van maart 2027 voorgeschoteld, maar maken we ook kennis met die nieuwe personages en hun stemacteurs.

Oliver : ingesproken door Colin Ryan (Hades II, Final Fantasy XIV)

Prue : ingesproken door Samantha Béart (Baldur's Gate 3, Star Wars: The Old Republic)

Nell : ingesproken door Savy Des-Etages (Granblue Fantasy: Relink, Cassette Beasts)

Eden : ingesproken door Nhi Do (1000xResist)

Bella : ingesproken door Rebecca Hanssen (Baldur's Gate 3, Stellar Blade)

L : ingesproken door River Medway

Westerley : Neil Newbon (Baldur's Gate III, Vampire Survivors)

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Cassette Beasts 2002 verschijnt in maart 2027 op XBOX Series X|S, PlayStation 5, Switch 2 en pc. Ga jij dan met de game aan de slag? Laat het ons weten!