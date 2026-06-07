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Creature collector-RPG Cassette Beasts 2002 aangekondigd

Door Bram Noteboom

Bytten Studio gaat wederom de samenwerking aan met Raw Fury voor hun nieuwste passieproject en sequel: Cassette Beasts 2002.

Jazeker, het Y2K-feestje is begonnen, want zelfs Cassette Beasts draagt nu de term 2002 in de titel. Cassette Beasts 2002 is de volgende creature collector, waarin fuseren centraal staat. Er komen maar liefst 250 nieuwe monsters in de game voor, maar het is mogelijk om ze allemaal met elkaar te mengen; waardoor het totaalplaatje aan unieke beesten op 57000 designs komt te staan. In het fantasierijke Londen van 2002 jaag je alleen of in coöperatieve multiplayer op een occultist die de mensen- en beestenrijken bedreigt. Wanneer de twee werelden met elkaar in botsing komen, is het tijd om de sprong te wagen en alles op alles te zetten.

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Cassette Beasts 2002 is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Pc Gaming Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Cassette Beasts 2002
Cassette Beasts 2002

Ontwikkelaar

Bytten Studio

Uitgever

Raw Fury

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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