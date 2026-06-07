Creature collector-RPG Cassette Beasts 2002 aangekondigd

Bytten Studio gaat wederom de samenwerking aan met Raw Fury voor hun nieuwste passieproject en sequel: Cassette Beasts 2002.

Jazeker, het Y2K-feestje is begonnen, want zelfs Cassette Beasts draagt nu de term 2002 in de titel. Cassette Beasts 2002 is de volgende creature collector, waarin fuseren centraal staat. Er komen maar liefst 250 nieuwe monsters in de game voor, maar het is mogelijk om ze allemaal met elkaar te mengen; waardoor het totaalplaatje aan unieke beesten op 57000 designs komt te staan. In het fantasierijke Londen van 2002 jaag je alleen of in coöperatieve multiplayer op een occultist die de mensen- en beestenrijken bedreigt. Wanneer de twee werelden met elkaar in botsing komen, is het tijd om de sprong te wagen en alles op alles te zetten.

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Cassette Beasts 2002 is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.