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The Triple-i Initiative 2026

Dave the Diver laatste DLC is samenwerking met Subnautica 2

Door Bram Noteboom
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Dave the Diver ontvangt nog één laatste DLC, voordat MINTROCKET het voor gezien houdt. Check hier de trailer en zie hoe de wereld van Subnautica 2 centraal komt te staan.

Het klinkt als een logische combo: de twee games bevatten enorm veel content rondom het onderwaterleven en dus een samenwerking komt goed uit de (water)verf. Begin 2027 komt de cross-over tot stand, waarin Dave en Bancho samen de andere dimensies betreden om zo op verkenning te gaan. Elk vreemd nieuw wezen is een ontdekking voor Dave en tegelijkertijd een nieuw ingrediënt voor Bancho. Terwijl ze hun horizon verbreden, helpen ze de originele gestrande duikers uit Subnautica 2 natuurlijk maar al te graag een handje. Waarmee? Dat antwoord blijven we je voorlopig verschuldigd.

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Dave the Diver is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, Nintendo Switch-consoles en Xbox Series X|S.

Bron: The Triple-i Initiative
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5647 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dave the Diver
Dave the Diver

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

MINTROCKET

Uitgever

NEXON Korea Corporation.

Release

1 oktober 2022

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
XBS
NS2
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