Dave the Diver laatste DLC is samenwerking met Subnautica 2
Dave the Diver ontvangt nog één laatste DLC, voordat MINTROCKET het voor gezien houdt. Check hier de trailer en zie hoe de wereld van Subnautica 2 centraal komt te staan.
Het klinkt als een logische combo: de twee games bevatten enorm veel content rondom het onderwaterleven en dus een samenwerking komt goed uit de (water)verf. Begin 2027 komt de cross-over tot stand, waarin Dave en Bancho samen de andere dimensies betreden om zo op verkenning te gaan. Elk vreemd nieuw wezen is een ontdekking voor Dave en tegelijkertijd een nieuw ingrediënt voor Bancho. Terwijl ze hun horizon verbreden, helpen ze de originele gestrande duikers uit Subnautica 2 natuurlijk maar al te graag een handje. Waarmee? Dat antwoord blijven we je voorlopig verschuldigd.
Dave the Diver is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, Nintendo Switch-consoles en Xbox Series X|S.
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