Dune: Awakening krijgt gratis Blood and Ice-uitbreiding

Dune: Awakening krijgt een gratis uitbreiding genaamd Blood and Ice. De uitbreiding brengt spelers naar het ijzige noorden van Arrakis, waar de kou een heel ander gevaar vormt dan de hitte van de woestijn.

Overleven in de kou van Arrakis

Met Blood and Ice gooit ontwikkelaar Funcom het over een andere boeg. In plaats van bescherming tegen de hitte moeten spelers manieren vinden om warm te blijven. Daarvoor moeten ze nieuwe grondstoffen verzamelen, hun uitrusting verbeteren en hun aanpak aanpassen. De uitbreiding introduceert de Polar Sink, een nieuwe survivalmap met twee gebieden: de toendra en de ijskap. In de toendra vind je rijke families die hun macht baseren op de handel in water. Zij bewaken hun belangen en zitten niet te wachten op indringers. Verderop ligt de ijskap, een zwaar bewaakt gebied waar deze families hun waardevolste grondstoffen beschermen. Wie toegang weet te krijgen, kan ijs verzamelen om apparatuur in zijn basis te koelen en de productie te versnellen. De uitbreiding draait om overleven, verkennen en vechten. Spelers moeten hun temperatuur in de gaten houden en nieuwe uitrusting maken met grondstoffen die alleen in de Polar Sink te vinden zijn. Ook komen er nieuwe voertuigmodules, augments en specialisatietrekken bij. Volgens Funcom biedt Blood and Ice zo'n 35 uur aan nieuwe voortgang. Na het bereiken van de ijskap kunnen spelers terugkeren naar de Polar Sink om waardevolle grondstoffen te verzamelen. Ook na de release wil de ontwikkelaar nieuwe redenen toevoegen om het gebied opnieuw te bezoeken.

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Dune: Awakening krijgt meer updates

Het was al een druk jaar voor Dune: Awakening. Funcom heeft het endgame aangepakt, drie DLC-pakketten uitgebracht en de game naar consoles gebracht. Ook is het eerste verhaalhoofdstuk afgerond. Sinds de lancering op consoles hebben meer dan een miljoen nieuwe spelers zich bij de game aangesloten. Blood and Ice is niet de enige verandering die Funcom voor Dune: Awakening in petto heeft. De ontwikkelaar werkt ook aan functies waar spelers al langer om vragen, waaronder een offlinemodus voor de singleplayer, personageoverdrachten en volledige cross-play. Daarnaast komen er nieuwe in-game-evenementen en een winkel voor cosmetische items. Wanneer deze functies verschijnen, is nog niet bekend.

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Dune: Awakening: Blood and Ice verschijnt op 1 december voor alle platforms waarop de game beschikbaar is.