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Minecraft Dungeons II en drie andere games naar XBOX Game Pass in september

Door Patrick Lamers
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Deze maand is nog even niet voorbij, maar XBOX gamers kunnen wel alvast een blik werpen richting de volgende maand. De eerste vier games die in september naar XBOX Game Pass komen zijn bekendgemaakt en onder die games zit in ieder geval Minecraft Dungeon II.

Hoewel XBOX de officiële lijst met games voor XBOX Games Pass in september nog uit de doeken moet doen, is een viertal van de games wel al bekend. Minecraft Dungeon II, Moonlighter 2: The Endless Vault, Speedrunners 2: King of Speed en de console versie van Dune: Awakening komen volgende maand allemaal naar XBOX Game Pass. Zoals gezegd moeten we nog even geduld hebben voor de volledige line-up die we mogen verwelkomen, maar dit is best een indrukwekkend en veelbelovend begin van de games die ons komende maand te wachten staan. Let wel op, want alleen met Game Pass Ultimate of PC Game Pass heb je toegang tot alle vier de games. Dune: Awakening is de enige game in dit rijtje die ook beschikbaar is voor XBOX Premium members.

Minecraft Dungeons II XBOX Game Pass september

Naar welke van deze vier games kijk jij het meest uit?

Bron: TrueAchievements
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 185 reviews 2911 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Reacties
Avatar Larv
Larv
lvl6 Combo Juggler
18 uur geleden

Buiten Moonlighter 2 vind ik er maar weinig aan. Kan geen kwaad, eind deze maand komt de nieuwe Plague Tale game op gamepass. We zien wel wat de andere games voor september zullen zijn, zitten vaak toch leuke indies tussen.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl11 Commander
1 dag geleden om 12:12

Indrukwekkend? Really?

1
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