Deze maand is nog even niet voorbij, maar XBOX gamers kunnen wel alvast een blik werpen richting de volgende maand. De eerste vier games die in september naar XBOX Game Pass komen zijn bekendgemaakt en onder die games zit in ieder geval Minecraft Dungeon II.

Hoewel XBOX de officiële lijst met games voor XBOX Games Pass in september nog uit de doeken moet doen, is een viertal van de games wel al bekend. Minecraft Dungeon II, Moonlighter 2: The Endless Vault, Speedrunners 2: King of Speed en de console versie van Dune: Awakening komen volgende maand allemaal naar XBOX Game Pass. Zoals gezegd moeten we nog even geduld hebben voor de volledige line-up die we mogen verwelkomen, maar dit is best een indrukwekkend en veelbelovend begin van de games die ons komende maand te wachten staan. Let wel op, want alleen met Game Pass Ultimate of PC Game Pass heb je toegang tot alle vier de games. Dune: Awakening is de enige game in dit rijtje die ook beschikbaar is voor XBOX Premium members.

Naar welke van deze vier games kijk jij het meest uit?