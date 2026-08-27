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Nieuwe Dune: Awakening-DLC brengt filmcontent naar de game

Door Joey Visser
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Ben je groot fan van de Dune-films? Breng dan de wereld van de iconische films binnenkort naar Dune: Awakening met de nieuwe Filmic Archive-DLC.

De Filmic Archive-DLC geeft spelers toegang tot nieuwe armor en stillsuits, geïnspireerd door personages en facties uit de originele films. Zo krijg je met deze DLC toegang tot onder andere de Harkonnen Cataphract Armor, Atreides Hoplite Armor, Caladan Stormcoat en Longhaul Stillsuit. Daarnaast kunnen spelers hun thuisbasis voorzien van een flink aantal nieuwe decoraties en bouwstukken. Bekijk de aankondiging van de DLC hieronder.

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De Dune: Awakening Filmic Archive-DLC is vanaf 22 september beschikbaar.

Bron: Funcom
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 11 reviews 189 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Dune: Awakening

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Funcom

Uitgever

Funcom

Release

10 juni 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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