Fallout 76 laat huisdieren meevechten in nieuwe update

Fallout 76 krijgt deze winter de World Pets Update. Daarmee kunnen spelers hun huisdieren niet alleen in hun kamp houden, maar ook meenemen tijdens hun avonturen door de Wasteland.

Bethesda voegt met de update nieuwe functies toe voor honden, katten, Radhogs en zelfs Deathclaws. Ook introduceert de ontwikkelaar een levelsysteem voor huisdieren, met nieuwe bonussen en outfits om vrij te spelen. De World Pets Update is de 72ste gratis update voor Fallout 76. Spelers kunnen hun huisdieren straks via een nieuw menu op hun Pip-Boy kiezen en meenemen op pad. Dit geldt ook voor huisdieren die ze al in hun kamp hebben. Met een speciaal commandowiel geef je ze opdrachten, zoals volgen, blijven staan of aanvallen. Elk diersoort heeft hetzelfde aanvalsniveau, dus spelers hoeven geen sterkere variant te zoeken om meer schade aan te richten. De dieren kunnen ook helpen bij het vinden van spullen, het vergroten van je draagkracht en het verkennen van gebieden. Daarnaast kunnen ze vijanden afleiden en meevechten tijdens gevechten. Welke hulp je krijgt, hangt af van het dier dat je kiest. Honden kunnen medische spullen opsporen tijdens gevechten, terwijl katten helpen bij het vinden van beter visaas. Radhogs verzamelen radioactief materiaal en Deathclaws leveren een extra legendarisch wapen op na het voltooien van Infestations. Spelers kunnen hun huisdieren ook een eigen uiterlijk geven met onder meer halsbanden, bandana's, harnassen en neusringen. Naast de nieuwe functies krijgen huisdieren ook een eigen levelsysteem. Ervaring verdien je door met een actief huisdier gewone activiteiten in de game uit te voeren. De levels blijven behouden binnen dezelfde diersoort. Door dieren te trainen, speel je nieuwe bonussen, meer draagkracht en outfits vrij. Huisdieren bieden daarnaast passieve bonussen zolang ze actief zijn.

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De World Pets Update verschijnt deze winter, al is er nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt.