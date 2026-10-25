Fallout krijgt eigen spelshow met Fallout Shelter: The Experiment

Niet vies van een beetje reality-tv? Zet 13 januari 2027 dan maar in de agenda. Op Prime Video verschijnt namelijk Fallout Shelter: The Experiment. Deze spelshow sluit mensen op in een Vault en schotelt hun allerlei tests voor. De winnaar gaat ervandoor met 1 miljoen dollar.

Toegegeven, ook ik ben niet vies van een beetje pulp-tv. Fallout Shelter: The Experiment wordt gemaakt door de makers van onder andere Squid Game: The Challenge en The Traitors. In de show worden mensen opgesloten in een Vault-Tec Shelter waar ze competitieve opdrachten moeten uitvoeren, maar ook met elkaar dienen samen te werken. Degene die weet te 'overleven', sleept 1 miljoen dollar binnen. Op 13 januari 2027 lanceren de eerste vier afleveringen, gevolgd door drie afleveringen op 20 januari en nog eens drie op 27 januari.

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Fallout Shelter: The Experiment verschijnt op 13 januari 2027 exclusief op Prime Video.