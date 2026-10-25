Fallout krijgt eigen spelshow met Fallout Shelter: The Experiment
Niet vies van een beetje reality-tv? Zet 13 januari 2027 dan maar in de agenda. Op Prime Video verschijnt namelijk Fallout Shelter: The Experiment. Deze spelshow sluit mensen op in een Vault en schotelt hun allerlei tests voor. De winnaar gaat ervandoor met 1 miljoen dollar.
Toegegeven, ook ik ben niet vies van een beetje pulp-tv. Fallout Shelter: The Experiment wordt gemaakt door de makers van onder andere Squid Game: The Challenge en The Traitors. In de show worden mensen opgesloten in een Vault-Tec Shelter waar ze competitieve opdrachten moeten uitvoeren, maar ook met elkaar dienen samen te werken. Degene die weet te 'overleven', sleept 1 miljoen dollar binnen. Op 13 januari 2027 lanceren de eerste vier afleveringen, gevolgd door drie afleveringen op 20 januari en nog eens drie op 27 januari.
Fallout Shelter: The Experiment verschijnt op 13 januari 2027 exclusief op Prime Video.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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