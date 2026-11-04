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Fan biedt vijf miljoen euro om Prince of Persia: The Sands of Time Remake af te maken

Door Bram Noteboom
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Een fanatieke Prince of Persia-fan heeft maar liefst vijf miljoen euro geboden om zo The Sands of Time-remake alsnog uit te brengen. Dit laat hij weten middels een formeel, openbaar bericht richting Ubisoft.

Wie is deze fan en heeft hij/zij daadwerkelijk zo'n lading cash om mee te smijten? Dat valt nog even te bezien, maar het zorgt in ieder geval voor genoeg opleving binnen de Prince of Persia-community. The Sands of Time-remake werd in januari 2026 door Ubisoft geannuleerd en dat viel niet lekker bij de meeste fans; zeker niet omdat de game naar verluidt de eindstreep naderde. Nu is er dus een fan die vijf miljoen euro overheeft om het project over te nemen. Deze persoon is daarbij niet geïnteresseerd in financiële groei of een deel van de winst; er is simpelweg een verlangen om Prince of Persia: The Sands of Time Remake alsnog af te ronden, zodat de community de game kan ervaren. De fan hoopt dat Ubisoft bereid is om met hem/haar aan de onderhandelingstafel te zitten, al heeft de Franse gamemaker nog niet publiekelijk gereageerd op het bod.

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Wat denken jullie? Is dit een legitiem bod of zijn we een beetje flauw aan het doen? Hoop jij Prince of Persia: The Sands of Time Remake ooit nog in levende lijve te zien? Laat het vooral weten; wie weet leest Ubisoft mee.

Bron: Dexerto
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5800 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Prince of Persia: The Sands of Time Remake
Prince of Persia: The Sands of Time Remake Geannuleerd

Ontwikkelaar

Ubisoft Toronto

Uitgever

Ubisoft

Release

Geannuleerd

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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Reacties
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Hmmm , ik heb iets gemist denk ik , ik wist niet dat deze game geannuleerd was , ik was in de veronderstelling dat het nog in ontwikkeling was , al jaren :P , hmmm ik hoop dat het hem lukt om Ubisoft over te halen , dan ga ik deze zeker weer spelen !

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Haha heerlijk dit "imma build my own PoP remake, with blackjack and hookers" xD

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Gaan ze nooit doen.

0
Avatar docter_anders
docter_anders
lvl4 Reply Goblin
2 uur geleden

Coola, hoe heb je dit geld bije klaar gekregen? Dit kan alleen maar over jou gaan, man

4
Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Ondanks dat ik denk dat Ubisoft dit niet gaat doen, zou ik t m wel gunnen, deze remake mag er zeker zijn.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Ik verwacht niet dat Ubisoft daarmee akkoord gaat, Ubisoft heeft veel meer dan 5 miljoen in die put geflikkerd.
Het zou wel wat zijn als deze persoon de game wel af zou krijgen.
Misschien kan ie ook of in plaats van Beyond Good and Evil 2 overnemen

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
3 uur geleden

Mooi initiatief maar de beelden die we gezien hebben van de remake waren niet echt om over naar huis te schrijven….

0
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