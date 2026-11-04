Fan biedt vijf miljoen euro om Prince of Persia: The Sands of Time Remake af te maken
Een fanatieke Prince of Persia-fan heeft maar liefst vijf miljoen euro geboden om zo The Sands of Time-remake alsnog uit te brengen. Dit laat hij weten middels een formeel, openbaar bericht richting Ubisoft.
Wie is deze fan en heeft hij/zij daadwerkelijk zo'n lading cash om mee te smijten? Dat valt nog even te bezien, maar het zorgt in ieder geval voor genoeg opleving binnen de Prince of Persia-community. The Sands of Time-remake werd in januari 2026 door Ubisoft geannuleerd en dat viel niet lekker bij de meeste fans; zeker niet omdat de game naar verluidt de eindstreep naderde. Nu is er dus een fan die vijf miljoen euro overheeft om het project over te nemen. Deze persoon is daarbij niet geïnteresseerd in financiële groei of een deel van de winst; er is simpelweg een verlangen om Prince of Persia: The Sands of Time Remake alsnog af te ronden, zodat de community de game kan ervaren. De fan hoopt dat Ubisoft bereid is om met hem/haar aan de onderhandelingstafel te zitten, al heeft de Franse gamemaker nog niet publiekelijk gereageerd op het bod.
Wat denken jullie? Is dit een legitiem bod of zijn we een beetje flauw aan het doen? Hoop jij Prince of Persia: The Sands of Time Remake ooit nog in levende lijve te zien? Laat het vooral weten; wie weet leest Ubisoft mee.
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Haha heerlijk dit "imma build my own PoP remake, with blackjack and hookers" xD
Coola, hoe heb je dit geld bije klaar gekregen? Dit kan alleen maar over jou gaan, man
Ik verwacht niet dat Ubisoft daarmee akkoord gaat, Ubisoft heeft veel meer dan 5 miljoen in die put geflikkerd.
Het zou wel wat zijn als deze persoon de game wel af zou krijgen.
Misschien kan ie ook of in plaats van Beyond Good and Evil 2 overnemen
Mooi initiatief maar de beelden die we gezien hebben van de remake waren niet echt om over naar huis te schrijven….
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