Final Fantasy VII Remake Intergrade sluit Game Pass oktober 2026-selectie af

De tweede line-up aan XBOX Game Pass-titels is bekendgemaakt en Final Fantasy VII Remake Intergrade dient als de grote klapper van deze maand. Hier lees je alles wat je moet weten over de wijzingingen in de digitale bibliotheek van je XBOX-platform.

Square Enix en XBOX slaan de handen ineen om Final Fantasy VII Remake Intergrade naar nóg meer spelers te brengen. De geliefde JRPG weet al jarenlang hoge ogen te gooien bij zowel nieuwkomers als veteranen en zorgt nu voor een kwaliteitsimpuls bij XBOX Game Pass. Daarnaast mogen spelers zich opmaken voor Plants vs. Zombies via EA Play, bijzondere indiegames en een aantal game previews. Hieronder lees je het in een volledig overzicht:

Game Datum Type abonnement Sandustry 21 oktober 2026 Nu met Game Pass Premium Dodo Duckie 22 oktober 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Scramble Knights Online 26 oktober 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass The Séance of Blake Manor 27 oktober 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Final Fantasy VII Remake Intergrade 29 oktober 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass Plants vs. Zombies: Replanted 29 oktober 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Terrible Lizards 29 oktober 2026 Game Pass Ultimate en PC Game Pass Pit of Goblin 3 november 2026 Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

Daarnaast kunnen leden in-game voordelen claimen, zoals The Finals: Welcome Pack en World of Tanks Modern Armor: XP Stock. Verder gaat The Elder Scrolls Online: Season 2 Update: Echoes of Skyrim van start, dus daar kan men ook mee aan de haal. Helaas moet je ook rekening houden met een aantal titels die de service gaan verlaten. Je hebt tot 31 oktober 2026 om de volgende games uit te spelen:

Day of the Tentacle Remastered

Dead Static Drive

Deep Rock Galactic

Full Throttle Remastered

Grim Fandango Remastered

Lara Croft and the Temple of Osiris

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Wartales

Wildgate

Wat start jij het liefste op via Game Pass? Een nieuwe titel of een vertrouwde game?