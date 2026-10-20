Final Fantasy VII Remake Intergrade sluit Game Pass oktober 2026-selectie af
De tweede line-up aan XBOX Game Pass-titels is bekendgemaakt en Final Fantasy VII Remake Intergrade dient als de grote klapper van deze maand. Hier lees je alles wat je moet weten over de wijzingingen in de digitale bibliotheek van je XBOX-platform.
Square Enix en XBOX slaan de handen ineen om Final Fantasy VII Remake Intergrade naar nóg meer spelers te brengen. De geliefde JRPG weet al jarenlang hoge ogen te gooien bij zowel nieuwkomers als veteranen en zorgt nu voor een kwaliteitsimpuls bij XBOX Game Pass. Daarnaast mogen spelers zich opmaken voor Plants vs. Zombies via EA Play, bijzondere indiegames en een aantal game previews. Hieronder lees je het in een volledig overzicht:
|Game
|Datum
|Type abonnement
|Sandustry
|21 oktober 2026
|Nu met Game Pass Premium
|Dodo Duckie
|22 oktober 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Scramble Knights Online
|26 oktober 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|The Séance of Blake Manor
|27 oktober 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Final Fantasy VII Remake Intergrade
|29 oktober 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
|Plants vs. Zombies: Replanted
|29 oktober 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Terrible Lizards
|29 oktober 2026
|Game Pass Ultimate en PC Game Pass
|Pit of Goblin
|3 november 2026
|Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Daarnaast kunnen leden in-game voordelen claimen, zoals The Finals: Welcome Pack en World of Tanks Modern Armor: XP Stock. Verder gaat The Elder Scrolls Online: Season 2 Update: Echoes of Skyrim van start, dus daar kan men ook mee aan de haal. Helaas moet je ook rekening houden met een aantal titels die de service gaan verlaten. Je hebt tot 31 oktober 2026 om de volgende games uit te spelen:
- Day of the Tentacle Remastered
- Dead Static Drive
- Deep Rock Galactic
- Full Throttle Remastered
- Grim Fandango Remastered
- Lara Croft and the Temple of Osiris
- Lego Star Wars: The Skywalker Saga
- Wartales
- Wildgate
Wat start jij het liefste op via Game Pass? Een nieuwe titel of een vertrouwde game?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Downloadnieuws
Nintendo eShop-sale geeft tot 90% korting op grote games
De Nintendo eShop strooit met kortingen op onder meer Hogwarts Legacy, Final Fantasy VII Remake Intergrade en diverse Nintendo Switch 2-upgrades.15 reacties
-
Trailer
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE nu beschikbaar op Nintendo Switch 2 en Xbox Series
FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE is nu speelbaar op Nintendo Switch 2 en Xbox Series X|S. Square Enix breidt de Remake-serie uit naar nieuwe platformen.4 reacties
-
Downloadnieuws
Speel nu de Final Fantasy VII Remake Switch- en Xbox demo
Final Fantasy VII Remake Intergrade komt binnenkort eindelijk naar de Switch 2 en Xbox Series. Speel nu al de demo en je krijgt speciale bonussen in de...0 reacties
-
Trailer
Final Fantasy VII Remake INTERgrade komt officieel naar de Switch 2
Final Fantasy VII Remake INTERgrade komt naar de Nintendo Switch 2. Het nieuws werd aangekondigd tijdens de laatste editie van de Nintendo Direct.0 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.