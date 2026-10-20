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ID@Xbox Fall 2026

Final Fantasy VII Remake Intergrade sluit Game Pass oktober 2026-selectie af

Door Bram Noteboom
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De tweede line-up aan XBOX Game Pass-titels is bekendgemaakt en Final Fantasy VII Remake Intergrade dient als de grote klapper van deze maand. Hier lees je alles wat je moet weten over de wijzingingen in de digitale bibliotheek van je XBOX-platform.

Square Enix en XBOX slaan de handen ineen om Final Fantasy VII Remake Intergrade naar nóg meer spelers te brengen. De geliefde JRPG weet al jarenlang hoge ogen te gooien bij zowel nieuwkomers als veteranen en zorgt nu voor een kwaliteitsimpuls bij XBOX Game Pass. Daarnaast mogen spelers zich opmaken voor Plants vs. Zombies via EA Play, bijzondere indiegames en een aantal game previews. Hieronder lees je het in een volledig overzicht:

GameDatumType abonnement
Sandustry21 oktober 2026Nu met Game Pass Premium
Dodo Duckie22 oktober 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Scramble Knights Online26 oktober 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
The Séance of Blake Manor27 oktober 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Final Fantasy VII Remake Intergrade29 oktober 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
Plants vs. Zombies: Replanted29 oktober 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Terrible Lizards29 oktober 2026Game Pass Ultimate en PC Game Pass
Pit of Goblin3 november 2026Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass

XBOX Game Pass oktober 2026 wave 2 titels

Daarnaast kunnen leden in-game voordelen claimen, zoals The Finals: Welcome Pack en World of Tanks Modern Armor: XP Stock. Verder gaat The Elder Scrolls Online: Season 2 Update: Echoes of Skyrim van start, dus daar kan men ook mee aan de haal. Helaas moet je ook rekening houden met een aantal titels die de service gaan verlaten. Je hebt tot 31 oktober 2026 om de volgende games uit te spelen:

  • Day of the Tentacle Remastered
  • Dead Static Drive
  • Deep Rock Galactic
  • Full Throttle Remastered
  • Grim Fandango Remastered
  • Lara Croft and the Temple of Osiris
  • Lego Star Wars: The Skywalker Saga
  • Wartales
  • Wildgate

Wat start jij het liefste op via Game Pass? Een nieuwe titel of een vertrouwde game?

Bron: XBOX Wire
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5722 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Final Fantasy VII Remake INTERgrade
Final Fantasy VII Remake INTERgrade

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

10 juni 2021

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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