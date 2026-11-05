Sale: Final Fantasy 7 Remakes voor minder dan €10 op Switch 2

The Legend of Zelda: Ocarina of Time al uitgespeeld en nu op zoek naar een paar vette games om de tijd mee te vullen? Check dan nu de Nintendo eShop, waar een flink aantal Square Enix-games op Nintendo Switch 2 voor een habbekrats te koop staan. Denk daarbij aan megakortingen op games zoals Final Fantasy VII Remake Intergrade en Final Fantasy VII Rebirth!

Ja, ik weet dat je al een backlogprobleem hebt, maar deze sale mag je eigenlijk niet skippen. Meerdere Nintendo Switch 2-games staan voor letterlijk een paar euro in de Nintendo eShop. Het gaat hierbij om onder andere delen binnen de Final Fantasy Remake-trilogie voor nog geen tientje. Sterker nog, een groot aantal Square Enix-games wordt met hoge kortingen aangeboden. Bekijk snel onderstaande lijst voor een aantal highlights. Het gros van onderstaande games gaat op 16 november 2026 weer uit de sale. Zie je dus een must-have staan, sla dan nu je slag!

Game Prijs van Prijs voor Final Fantasy VII Remake Intergrade €49,99 €9,99 Final Fantasy VII Rebirth €59,99 €8,99 Hogwart's Legacy (Switch 2) €59,99 23,99 Final Fantasy X/X-2 HD Remaster €49,99 €24,99 Crisis Core - Final Fantasy VII Reunion €59,99 €35,99 Octopath Traveler 0 €59,99 €29,99 Octopath Traveler 2 €59,99 €35,99 Wild Hearts S €49,99 €16,49

Ga jij ondanks deze drukke maand toch een game in je online mandje mieteren? Laat het weten in de comments!