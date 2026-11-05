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Sale: Final Fantasy 7 Remakes voor minder dan €10 op Switch 2

Door Rudy Wijnberg
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The Legend of Zelda: Ocarina of Time al uitgespeeld en nu op zoek naar een paar vette games om de tijd mee te vullen? Check dan nu de Nintendo eShop, waar een flink aantal Square Enix-games op Nintendo Switch 2 voor een habbekrats te koop staan. Denk daarbij aan megakortingen op games zoals Final Fantasy VII Remake Intergrade en Final Fantasy VII Rebirth!

Final Fantasy VII Rebirth demo Nintendo Switch 2 en Xbox Series

Ja, ik weet dat je al een backlogprobleem hebt, maar deze sale mag je eigenlijk niet skippen. Meerdere Nintendo Switch 2-games staan voor letterlijk een paar euro in de Nintendo eShop. Het gaat hierbij om onder andere delen binnen de Final Fantasy Remake-trilogie voor nog geen tientje. Sterker nog, een groot aantal Square Enix-games wordt met hoge kortingen aangeboden. Bekijk snel onderstaande lijst voor een aantal highlights. Het gros van onderstaande games gaat op 16 november 2026 weer uit de sale. Zie je dus een must-have staan, sla dan nu je slag!

GamePrijs vanPrijs voor
Final Fantasy VII Remake Intergrade€49,99€9,99
Final Fantasy VII Rebirth€59,99€8,99
Hogwart's Legacy (Switch 2)€59,9923,99
Final Fantasy X/X-2 HD Remaster€49,99€24,99
Crisis Core - Final Fantasy VII Reunion€59,99€35,99
Octopath Traveler 0€59,99€29,99
Octopath Traveler 2€59,99€35,99
Wild Hearts S€49,99€16,49

Ga jij ondanks deze drukke maand toch een game in je online mandje mieteren? Laat het weten in de comments!

Bron: Nintendo
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2881 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Baroness
Baroness
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Die korting had ik al in het vizier maar omdat Final Fantasy VII Rebirth toch weer een dikke 90 gigabyte eist.
Dat maakt het lastig om de knoop door te hakken.

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Avatar Psychopill
Psychopill
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Dit maakt de keuze wel makkelijk!

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Avatar Larv
Larv
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 uur geleden

Voor deze prijzen heb ik gedubbeldipt voor de FF7 games, ideaal dat ik ze ook offline handheld zal kunnen spelen bij een volgende playthrough.

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