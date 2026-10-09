Forza Horizon 6 PS5-trailer bevestigt aankomende expansie

Sony's PlayStation bevestigt dat Forza Horizon 6 eraan komt. Tegelijkertijd wordt de nieuwste uitbreiding aangekondigd.

Zoals we al eerder hadden vermeld via een artikel gebaseerd op de berichtgeving van Dealabs: Forza Horizon 6 is beschikbaar vanaf 26 januari 2027 voor de PlayStation 5-consoles. De game valt nu te pre-orderen via de PlayStation Store en de spelers die dat doen, krijgen een pre-tuned Ferrari J50 op de koop toe. Uiteraard kan je ook de Premium Edition aanschaffen en zo vijf dagen eerder met de racetitel aan de haal gaan, én je kan de nieuwste expansie spelen vanaf dag één.

Wacht even, nieuwste expansie? Jazeker, de PlayStation 5-trailer geeft aan dat de eerste grote DLC voor Forza Horizon 6 bijna gelijktijdig verschijnt met de release op de console van Sony. Op 21 januari 2027 komt de uitbreiding te verschijnen en deze komt gepaard met een gratis update voor alle spelers. Mocht je de Forza Horizon 6 Premium Edition, Premium Upgrade en/of Expansions Bundle in bezit hebben, dan betaal je geen cent extra voor de komende DLC.

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Forza Horizon 6 is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S.