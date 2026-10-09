Forza Horizon 6 PS5-trailer bevestigt aankomende expansie
Sony's PlayStation bevestigt dat Forza Horizon 6 eraan komt. Tegelijkertijd wordt de nieuwste uitbreiding aangekondigd.
Zoals we al eerder hadden vermeld via een artikel gebaseerd op de berichtgeving van Dealabs: Forza Horizon 6 is beschikbaar vanaf 26 januari 2027 voor de PlayStation 5-consoles. De game valt nu te pre-orderen via de PlayStation Store en de spelers die dat doen, krijgen een pre-tuned Ferrari J50 op de koop toe. Uiteraard kan je ook de Premium Edition aanschaffen en zo vijf dagen eerder met de racetitel aan de haal gaan, én je kan de nieuwste expansie spelen vanaf dag één.
Wacht even, nieuwste expansie? Jazeker, de PlayStation 5-trailer geeft aan dat de eerste grote DLC voor Forza Horizon 6 bijna gelijktijdig verschijnt met de release op de console van Sony. Op 21 januari 2027 komt de uitbreiding te verschijnen en deze komt gepaard met een gratis update voor alle spelers. Mocht je de Forza Horizon 6 Premium Edition, Premium Upgrade en/of Expansions Bundle in bezit hebben, dan betaal je geen cent extra voor de komende DLC.
Forza Horizon 6 is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S.
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The Rock wacht tot dit een keer in de aanbieding is op Xbox of PS. Leuke game voor Gamepass, zeker vele uren mee vermaakt, is toch ff lekker hersenloos gamen, altijd lekker. Maar om er nou echt veel geld aan uit te geven…
Sterker nog, de moeite nemen om op te staan en je disk verwisselen vind The Great One eigenlijk al te veel voor een dergelijke titel. Topgame hoor, maar dit wil je gewoon aanklikken en gaan vanuit een gamepass achtig iets, maarja, fuck digital 😛
Ik heb echt al in geen jaren meer een racegame gespeeld. Misschien waren de laatste wel op de PS3 (Racedriver GRID en Colin Mcrae Dirt (2?). Buiten de Mario Karts uiteraard, maar das niet echt races toch?
Hoe is Forza Horizon? Is dat meer arcade, of meer simulatie? Ik ben meer van de arcade.
Heb deze gespeeld op de xbox maar moet zeggen dat hij niet veel anders is als deel 5. Alleen de omgeving maar verder is deze niet anders. Wachten op een aanbieding €70 euro vind ik persoonlijk het zeker niet waard.
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