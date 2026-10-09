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Forza Horizon 6 PS5-trailer bevestigt aankomende expansie

Door Bram Noteboom
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Sony's PlayStation bevestigt dat Forza Horizon 6 eraan komt. Tegelijkertijd wordt de nieuwste uitbreiding aangekondigd.

Zoals we al eerder hadden vermeld via een artikel gebaseerd op de berichtgeving van Dealabs: Forza Horizon 6 is beschikbaar vanaf 26 januari 2027 voor de PlayStation 5-consoles. De game valt nu te pre-orderen via de PlayStation Store en de spelers die dat doen, krijgen een pre-tuned Ferrari J50 op de koop toe. Uiteraard kan je ook de Premium Edition aanschaffen en zo vijf dagen eerder met de racetitel aan de haal gaan, én je kan de nieuwste expansie spelen vanaf dag één.

Wacht even, nieuwste expansie? Jazeker, de PlayStation 5-trailer geeft aan dat de eerste grote DLC voor Forza Horizon 6 bijna gelijktijdig verschijnt met de release op de console van Sony. Op 21 januari 2027 komt de uitbreiding te verschijnen en deze komt gepaard met een gratis update voor alle spelers. Mocht je de Forza Horizon 6 Premium Edition, Premium Upgrade en/of Expansions Bundle in bezit hebben, dan betaal je geen cent extra voor de komende DLC.

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Forza Horizon 6 is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S.

Bron: Playground Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 179 reviews 5652 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Forza Horizon 6
Forza Horizon 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Playground Games

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

19 mei 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
59 minuten geleden

The Rock wacht tot dit een keer in de aanbieding is op Xbox of PS. Leuke game voor Gamepass, zeker vele uren mee vermaakt, is toch ff lekker hersenloos gamen, altijd lekker. Maar om er nou echt veel geld aan uit te geven…
Sterker nog, de moeite nemen om op te staan en je disk verwisselen vind The Great One eigenlijk al te veel voor een dergelijke titel. Topgame hoor, maar dit wil je gewoon aanklikken en gaan vanuit een gamepass achtig iets, maarja, fuck digital 😛

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Eindelijk!

1
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ik heb echt al in geen jaren meer een racegame gespeeld. Misschien waren de laatste wel op de PS3 (Racedriver GRID en Colin Mcrae Dirt (2?). Buiten de Mario Karts uiteraard, maar das niet echt races toch?

Hoe is Forza Horizon? Is dat meer arcade, of meer simulatie? Ik ben meer van de arcade.

1
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Ik ben benieuwd wat de eerste expansie gaat zijn.

0
Avatar ZeeuwseBrand
ZeeuwseBrand
lvl3 XP Farmer
2 uur geleden

Heb deze gespeeld op de xbox maar moet zeggen dat hij niet veel anders is als deel 5. Alleen de omgeving maar verder is deze niet anders. Wachten op een aanbieding €70 euro vind ik persoonlijk het zeker niet waard.

1
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