Forza Horizon toch wel in 2026 naar de PlayStation 5
Nadat een eerder gerucht kwam te verschijnen, heeft Playground Games de verwachtingen bijgesteld. Forza Horizon 6 komt dit jaar nog voor de PS5 uit. Dit staat haaks op eerdere berichtgeving, waarin geclaimd werd dat de racegame pas volgend jaar naar concurrerende platformen zou komen.
Het nieuws werd onthuld tijdens de aankondiging van Series 5; de aanstaande expansie van Forza Horizon 6. De Britse auto's kwamen in de spotlight te staan en de nieuwe gamemodus Drift Attack kreeg volop aandacht, al werd de inclusie van de verse content wel overschaduwd door het nieuws over de PlayStation 5-port. In de blogpost claimt Playground Games het volgende:
Forza Horizon 6 is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Gerucht
Gerucht: Forza Horizon 6 verschijnt niet in 2026 voor PS5
Forza Horizon 6 verschijnt mogelijk niet meer in 2026 op PlayStation 5. Volgens Tom Warren en IGN loopt de release van de PS5-port vertraging op.11 reacties
-
Poll
Poll: Wat is de beste Xbox Game Studios-franchise?
Xbox Games Showcase wist overtuigend onze vorige poll te winnen. Hoog tijd voor een nieuwe vraag! Wat is volgens jou de beste Xbox Game Studios-franchise?29 reacties
-
Opinion
Pc-gamers hebben het er (soms) maar lastig mee
De uitmuntende pc-versie van Forza Horizon 6 zet toch weer aan het denken: waarom kunnen pc-releases niet altijd zo goed zijn?7 reacties
-
Game Over Podcast
Game Over Podcast: S5, E16 - Assassin's Creed Black Flag Resynced
Bram, Frietrick en WIm bespreken deze week Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced, 007 First Light en de beurzen die er binnenkort aankomen.2 reacties
Ik zou zeggen, pas volgend jaar "naar" ..... ipv "na".
Gek dat ze hem niet meegenomen hebben dan in de State of play met een release datum 🤔
Dit keer wel op schijfje?
Gaat een late aankondiging worden dan…