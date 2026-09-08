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gamescom 2026

Forza Horizon toch wel in 2026 naar de PlayStation 5

Door Bram Noteboom
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Nadat een eerder gerucht kwam te verschijnen, heeft Playground Games de verwachtingen bijgesteld. Forza Horizon 6 komt dit jaar nog voor de PS5 uit. Dit staat haaks op eerdere berichtgeving, waarin geclaimd werd dat de racegame pas volgend jaar naar concurrerende platformen zou komen.

Het nieuws werd onthuld tijdens de aankondiging van Series 5; de aanstaande expansie van Forza Horizon 6. De Britse auto's kwamen in de spotlight te staan en de nieuwe gamemodus Drift Attack kreeg volop aandacht, al werd de inclusie van de verse content wel overschaduwd door het nieuws over de PlayStation 5-port. In de blogpost claimt Playground Games het volgende:

If you’re planning your trip to Discover Japan on PlayStation 5, stay tuned! Forza Horizon 6 will be releasing on PS5 later this year, and you can add the game to your Wishlist on the PlayStation Store to be notified of availability.
Playground Games

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Forza Horizon 6 is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S.

Bron: Playground Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5429 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Forza Horizon 6
Forza Horizon 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Playground Games

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

19 mei 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Skadush
Skadush
lvl1 Press Start
2 uur geleden

Ik zou zeggen, pas volgend jaar "naar" ..... ipv "na".

0
Avatar Bananenboer
Bananenboer
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Gek dat ze hem niet meegenomen hebben dan in de State of play met een release datum 🤔

0
Avatar Paasei
Paasei
lvl6 Combo Juggler
4 uur geleden

Dit keer wel op schijfje?

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
4 uur geleden

Gaat een late aankondiging worden dan…

0
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