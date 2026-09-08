Forza Horizon toch wel in 2026 naar de PlayStation 5

Nadat een eerder gerucht kwam te verschijnen, heeft Playground Games de verwachtingen bijgesteld. Forza Horizon 6 komt dit jaar nog voor de PS5 uit. Dit staat haaks op eerdere berichtgeving, waarin geclaimd werd dat de racegame pas volgend jaar naar concurrerende platformen zou komen.

Het nieuws werd onthuld tijdens de aankondiging van Series 5; de aanstaande expansie van Forza Horizon 6. De Britse auto's kwamen in de spotlight te staan en de nieuwe gamemodus Drift Attack kreeg volop aandacht, al werd de inclusie van de verse content wel overschaduwd door het nieuws over de PlayStation 5-port. In de blogpost claimt Playground Games het volgende:

If you’re planning your trip to Discover Japan on PlayStation 5, stay tuned! Forza Horizon 6 will be releasing on PS5 later this year, and you can add the game to your Wishlist on the PlayStation Store to be notified of availability. Playground Games

Forza Horizon 6 is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S.