Gerucht: Forza Horizon 6 verschijnt niet in 2026 voor PS5

Forza Horizon 6 is al beschikbaar sinds 19 mei 2026, maar de aangekondigde PlayStation 5-variant blijft vooralsnog uit. Hoewel de PS5-port gepland staat voor een release in 2026, laat The Verge-journalist Tom Warren weten dat hij een release in 2026 niet langer ziet gebeuren.

Volgens Tom Warren komt Forza Horizon 6 niet langer in 2026 te verschijnen. Zo bevestigt de verslaggever op X. De berichtgeving wordt later bijgestaan door IGN, dat dezelfde claim maakt. Of dit te maken heeft met Xbox' strategie om meer console-exclusives te lanceren, is onduidelijk, maar gezien het feit dat Halo: Campaign Evolved ook op PS5 is verschenen, achten wij die kans klein. Wat wel de reden is, is vooralsnog onbekend.

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Overigens betreft het hier vooralsnog een gerucht. Xbox en Playground Games hebben vooralsnog niets bekendgemaakt.