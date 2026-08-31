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gamescom 2026

Gerucht: Forza Horizon 6 verschijnt niet in 2026 voor PS5

Door Rudy Wijnberg
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Forza Horizon 6 is al beschikbaar sinds 19 mei 2026, maar de aangekondigde PlayStation 5-variant blijft vooralsnog uit. Hoewel de PS5-port gepland staat voor een release in 2026, laat The Verge-journalist Tom Warren weten dat hij een release in 2026 niet langer ziet gebeuren.

Volgens Tom Warren komt Forza Horizon 6 niet langer in 2026 te verschijnen. Zo bevestigt de verslaggever op X. De berichtgeving wordt later bijgestaan door IGN, dat dezelfde claim maakt. Of dit te maken heeft met Xbox' strategie om meer console-exclusives te lanceren, is onduidelijk, maar gezien het feit dat Halo: Campaign Evolved ook op PS5 is verschenen, achten wij die kans klein. Wat wel de reden is, is vooralsnog onbekend.

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Overigens betreft het hier vooralsnog een gerucht. Xbox en Playground Games hebben vooralsnog niets bekendgemaakt.

Bron: Tom Warren
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2473 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Forza Horizon 6
Forza Horizon 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Playground Games

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

19 mei 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl18 Mythic Member
22 minuten geleden

The Rock zou als het Xbox was gewoon die game op de PS5 plempen, aangezien ze hun ziel toch al verkocht hebben met o.a. FH5. Dan kan je deel 6 ook net zo goed droppen natuurlijk. Doe je het niet speelt men lekker deel 5, doet men het wel kunnen ze iig een zak geld binnenharken. Je hoeft hiervoor niet naar Xbox, want de beste concurrent van deel 6 is met deel 5 immers op de PS5 beschikbaar 😅

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

Zou dit niet gewoon komen door het overvolle jaar dat eind 2026 is?

1
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Gespeeld, maar is eigenlijk niet veel meer dan fh4 en fh5 in Japan met leukere graphics en nieuwere autos...

2
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