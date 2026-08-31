Gerucht: Forza Horizon 6 verschijnt niet in 2026 voor PS5
Forza Horizon 6 is al beschikbaar sinds 19 mei 2026, maar de aangekondigde PlayStation 5-variant blijft vooralsnog uit. Hoewel de PS5-port gepland staat voor een release in 2026, laat The Verge-journalist Tom Warren weten dat hij een release in 2026 niet langer ziet gebeuren.
Volgens Tom Warren komt Forza Horizon 6 niet langer in 2026 te verschijnen. Zo bevestigt de verslaggever op X. De berichtgeving wordt later bijgestaan door IGN, dat dezelfde claim maakt. Of dit te maken heeft met Xbox' strategie om meer console-exclusives te lanceren, is onduidelijk, maar gezien het feit dat Halo: Campaign Evolved ook op PS5 is verschenen, achten wij die kans klein. Wat wel de reden is, is vooralsnog onbekend.
Overigens betreft het hier vooralsnog een gerucht. Xbox en Playground Games hebben vooralsnog niets bekendgemaakt.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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The Rock zou als het Xbox was gewoon die game op de PS5 plempen, aangezien ze hun ziel toch al verkocht hebben met o.a. FH5. Dan kan je deel 6 ook net zo goed droppen natuurlijk. Doe je het niet speelt men lekker deel 5, doet men het wel kunnen ze iig een zak geld binnenharken. Je hoeft hiervoor niet naar Xbox, want de beste concurrent van deel 6 is met deel 5 immers op de PS5 beschikbaar 😅
Zou dit niet gewoon komen door het overvolle jaar dat eind 2026 is?
Gespeeld, maar is eigenlijk niet veel meer dan fh4 en fh5 in Japan met leukere graphics en nieuwere autos...