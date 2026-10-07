Gerucht: PS5-versie Forza Horizon 6 verschijnt toch in 2027
De betrouwbare insider billbil-kun van Dealabs geeft een nieuwe releasedatum voor de PS5-versie van Forza Horizon 6 vrij. Hiermee wordt de eerder gecommuniceerde informatie vanuit XBOX zelf tegengesproken.
Normaliter zou je informatie vanaf de originele bron toevertrouwen, maar weet je wat het ding is met billbil-kun van Dealabs? Die zit er eigenlijk nooit naast. Ook nu heeft de beste man weer genoeg details om te delen. Volgens hem komt de PS5-versie van Forza Horizon 6 op 26 januari 2027 te verschijnen. Deze release geldt voor zowel de digitale als de fysieke editie met een adviesprijs van 69,99 euro. De insider claimt verder dat de officiële aankondiging later deze week wereldkundig wordt gemaakt. Wanneer dat gebeurt, updaten we dit bericht met de bevestiging, al kun je er bijna vanuit gaan dat je begin volgend jaar met de racegame op de PlayStation 5 aan de slag kan.
Forza Horizon 6 is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S.
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