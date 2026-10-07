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Gerucht: PS5-versie Forza Horizon 6 verschijnt toch in 2027

Door Bram Noteboom
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De betrouwbare insider billbil-kun van Dealabs geeft een nieuwe releasedatum voor de PS5-versie van Forza Horizon 6 vrij. Hiermee wordt de eerder gecommuniceerde informatie vanuit XBOX zelf tegengesproken.

Normaliter zou je informatie vanaf de originele bron toevertrouwen, maar weet je wat het ding is met billbil-kun van Dealabs? Die zit er eigenlijk nooit naast. Ook nu heeft de beste man weer genoeg details om te delen. Volgens hem komt de PS5-versie van Forza Horizon 6 op 26 januari 2027 te verschijnen. Deze release geldt voor zowel de digitale als de fysieke editie met een adviesprijs van 69,99 euro. De insider claimt verder dat de officiële aankondiging later deze week wereldkundig wordt gemaakt. Wanneer dat gebeurt, updaten we dit bericht met de bevestiging, al kun je er bijna vanuit gaan dat je begin volgend jaar met de racegame op de PlayStation 5 aan de slag kan.

Forza Horizon 6 PS5 2027 billbilkun Dealabs

Forza Horizon 6 is nu beschikbaar voor de pc en Xbox Series X|S.

Bron: Dealabs
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5622 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Forza Horizon 6
Forza Horizon 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Playground Games

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

19 mei 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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