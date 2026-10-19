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Franse The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt in Nintendo 64-doosje

Door Rudy Wijnberg
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Franse retailer Micromania lanceert een wel heel mooie variant van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2. Spelers die de lancering om 00:00 bijwonen, keren namelijk (zolang de voorraad strekt) huiswaarts met de game geleverd in een replica van de Nintendo 64 Ocarina of Time-verpakking.

De Nintendo Switch 2-game is voor veel fans een lekkere dosis nostalgie en die wordt enkel versterkt door de nieuwste actie van Micromania. De Franse retailer verkoopt op 5 november om middernacht namelijk een gelimiteerde oplage van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Hierbij wordt het Switch 2-doosje geleverd in een replica van de N64 Ocarina of Time PAL-versie. Het product is om 00:00 af te halen bij een select aantal Micromania-winkels. Een pre-order is echter wel vereist.

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Meer lezen over deze game? Lees dan nu onze hands-onpreview van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Spoedig kun je zelf aan de slag met de game. Ocarina of Time verschijnt namelijk op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.

Bron: Micromania
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2796 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
3 minuten geleden

Erg vet!

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
9 minuten geleden

Eens zien als dit ook verpest gaat worden door scalpers

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
24 minuten geleden

Digitaal is het voor mij goedkoper en nu met die kortingsbon helemaal. En het doosje van de n64 vond en vind ik helemaal niet zo mooi eigenlijk.

0
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl12 Clout Farmer
25 minuten geleden

Cool. Hopelijk doet Nedgame er ook nog een leuke N64-verpakking omheen.

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl12 Clout Farmer
32 minuten geleden

Dit wil ik hebben!

0
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl10 Deel van het meubilair
50 minuten geleden

Wow! Hebben!! Eerst maar even naar Frankrijk verhuizen.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
52 minuten geleden

Ok The Rock vindt dit heel erg dik

0
Avatar 🕷️Monojaxx🎃
🕷️Monojaxx🎃
lvl19 Endgamer
59 minuten geleden

Dus straks nog een rel erbij!

1
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