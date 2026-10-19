Franse The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt in Nintendo 64-doosje

Franse retailer Micromania lanceert een wel heel mooie variant van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2. Spelers die de lancering om 00:00 bijwonen, keren namelijk (zolang de voorraad strekt) huiswaarts met de game geleverd in een replica van de Nintendo 64 Ocarina of Time-verpakking.

De Nintendo Switch 2-game is voor veel fans een lekkere dosis nostalgie en die wordt enkel versterkt door de nieuwste actie van Micromania. De Franse retailer verkoopt op 5 november om middernacht namelijk een gelimiteerde oplage van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Hierbij wordt het Switch 2-doosje geleverd in een replica van de N64 Ocarina of Time PAL-versie. Het product is om 00:00 af te halen bij een select aantal Micromania-winkels. Een pre-order is echter wel vereist.

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Meer lezen over deze game? Lees dan nu onze hands-onpreview van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Spoedig kun je zelf aan de slag met de game. Ocarina of Time verschijnt namelijk op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.