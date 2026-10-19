Franse The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt in Nintendo 64-doosje
Franse retailer Micromania lanceert een wel heel mooie variant van The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Nintendo Switch 2. Spelers die de lancering om 00:00 bijwonen, keren namelijk (zolang de voorraad strekt) huiswaarts met de game geleverd in een replica van de Nintendo 64 Ocarina of Time-verpakking.
De Nintendo Switch 2-game is voor veel fans een lekkere dosis nostalgie en die wordt enkel versterkt door de nieuwste actie van Micromania. De Franse retailer verkoopt op 5 november om middernacht namelijk een gelimiteerde oplage van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Hierbij wordt het Switch 2-doosje geleverd in een replica van de N64 Ocarina of Time PAL-versie. Het product is om 00:00 af te halen bij een select aantal Micromania-winkels. Een pre-order is echter wel vereist.
Meer lezen over deze game? Lees dan nu onze hands-onpreview van The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Spoedig kun je zelf aan de slag met de game. Ocarina of Time verschijnt namelijk op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Deze game kopen
Deze webshoplinks zijn affiliate links.
-
Industrie
Activision's CMO plaatst COD boven Zelda op de populariteitslijst
Activision's CMO Tyler Bahl zegt niet te vrezen voor de Ocarina of Time remake gezien COD veel populairder is. Right...18 reacties
-
Trailer
Bekijk nu meer van Zelda: Ocarina of Time in overview trailer
Zit je klaar voor nieuwe beelden van The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Bekijk dan nu de nieuwe overview trailer!32 reacties
-
Preview
Preview: Hands-on met The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Wij mochten alvast aan de slag met The Legend of Zelda: Ocarina of Time op Switch 2. De conclusie? Klassiek, en toch modern.114 reacties
-
Poll
Poll: Wat is jouw favoriete The Legend of Zelda: Ocarina of Time-dungeon?
Ooit moeten kiezen wie je favoriete kind is? Deze vraag is lastiger! Wat is jouw favoriete The Legend of Zelda: Ocarina of Time-dungeon?35 reacties
Digitaal is het voor mij goedkoper en nu met die kortingsbon helemaal. En het doosje van de n64 vond en vind ik helemaal niet zo mooi eigenlijk.
Wow! Hebben!! Eerst maar even naar Frankrijk verhuizen.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.