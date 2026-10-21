GTA 6-biertjes zoals Pißwasser worden mogelijk werkelijkheid

Het heeft er alle schijn van dat er drie GTA-biertjes in de winkel komen te verschijnen. Nu vergeleek Hannah recentelijk een aantal games met lokale biertjes, maar als we de US Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) mogen geloven, dan hoeft het in het geval van Grand Theft Auto 6 niet bij een vergelijkbaar biertje te blijven.

Spoedig kunnen Amerikanen Pißwasser, Patriot Beer en No Mames Vice City in de schappen aantreffen. De TTB heeft namelijk de etiketten van de drie bieren goedgekeurd, al is nog niet bevestigd of en wanneer ze daadwerkelijk in de winkels verschijnen. Het zou hierbij namelijk kunnen gaan om een promotionele stunt die zich enkel beperkt tot Miami. Rockstar heeft Miami namelijk volledig overgenomen met zijn reclames. Zo gaat basketbalteam Miami Heat bijvoorbeeld tijdelijk Vice City heten tijdens het A Night in Vice City evenement op 18 november. Of de biertjes naar Nederland komen overwaaien, is dan ook nog maar de grote vraag, gezien de goedkeuring enkel in Amerika geldt.

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Mocht bier zeg maar een beetje je ding zijn. De bierlabels zijn ingediend door de Tripping Animals Brewing-brouwerij. De drie biertjes zijn meer dan slechts een verpakking. Zo kent de No Mames Vice City-variant een alcoholpercentage van 6 procent. De Pißwasser- en Patriot-biertjes kennen een alcoholpercentage van 4,32 procent.

Zou jij naar de bar hobbelen voor een flesje Pißwasser? Vanaf 19 november kunnen we in ieder geval aan de haal met het digitale equivalent van de pilsjes. Dan komt GTA 6 namelijk te verschijnen voor PlayStation 5 en Xbox Series.