GTA 6 breekt pre-orderrecords in PlayStation- en Xbox Store

Mocht je bang zijn dat GTA 6 zijn verkoopdoelstellingen niet gaat halen, dan kunnen we je hierbij geruststellen. Zowel Microsoft als Sony bevestigen namelijk via de officiële kanalen dat Grand Theft Auto 6 de meest gepre-orderde game aller tijden is in zowel de PlayStation Store als Microsoft Store.

Via een post op Xbox Wire en PlayStation Blog geven Xbox en PlayStation aan dat je er verstandig aan doet om Grand Theft Auto 6 zo spoedig mogelijk te preloaden. De verwachting is dat er op 19 november piekdrukte gaat zijn en dat spelers die de game op de releasedag zelf downloaden erg lang moeten wachten. Dat preloaden is sinds gisteren mogelijk en wordt dan ook en masse gedaan. GTA 6 is immers volgens beide consolefabrikanten de meest vooruitbestelde game in diens hun digitale winkels ooit. Het zou hierbij volgens onderzoeksbureaus gaan om bijna tien miljoen pre-orders.

Om welke verkoopaantallen het hierbij overigens gaat, is momenteel niet officieel bevestigd. Toch zijn er al meerdere mensen in hun nopjes. Zo ook Take-Two Interactive-CEO Strauss Zelnick, die zeer te spreken is over de voorverkoop van GTA 6. Staat jouw pre-order voor GTA 6 al, of wacht je even de eerste patches af? Laat het weten in de comments!