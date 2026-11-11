GTA 6 breekt pre-orderrecords in PlayStation- en Xbox Store
Mocht je bang zijn dat GTA 6 zijn verkoopdoelstellingen niet gaat halen, dan kunnen we je hierbij geruststellen. Zowel Microsoft als Sony bevestigen namelijk via de officiële kanalen dat Grand Theft Auto 6 de meest gepre-orderde game aller tijden is in zowel de PlayStation Store als Microsoft Store.
Via een post op Xbox Wire en PlayStation Blog geven Xbox en PlayStation aan dat je er verstandig aan doet om Grand Theft Auto 6 zo spoedig mogelijk te preloaden. De verwachting is dat er op 19 november piekdrukte gaat zijn en dat spelers die de game op de releasedag zelf downloaden erg lang moeten wachten. Dat preloaden is sinds gisteren mogelijk en wordt dan ook en masse gedaan. GTA 6 is immers volgens beide consolefabrikanten de meest vooruitbestelde game in diens hun digitale winkels ooit. Het zou hierbij volgens onderzoeksbureaus gaan om bijna tien miljoen pre-orders.
Om welke verkoopaantallen het hierbij overigens gaat, is momenteel niet officieel bevestigd. Toch zijn er al meerdere mensen in hun nopjes. Zo ook Take-Two Interactive-CEO Strauss Zelnick, die zeer te spreken is over de voorverkoop van GTA 6. Staat jouw pre-order voor GTA 6 al, of wacht je even de eerste patches af? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Hier schrik ik niet van. Ik ben benieuwd hoe snel de verkoopcijfers gaan stijgen eens de game uit is.
Ben heel benieuwd hoe deze game gaat zijn. Het kan toch bijna niet dat ie niet goed is?
Ik verwacht overigens vooral baanbrekende dingen in details, mogelijkheden en omvang. Qua gameplay verwacht ik niet zoveel nieuws onder de zon. Maar dat maakt niet zo veel uit. Ik wacht overigens nog even met de aanschaf. Misschien rond de kerstvakantie.
Vandaag gedownload en de prijs door 2 gedeeld omdat een maat van mij via shared Play download op zijn PlayStation 5. Ben benieuwd of het echt vernieuwend is. Of dat het gewoon meer van hetzelfde gaat zijn.
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