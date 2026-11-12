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Halo's D77-TC Pelican nu beschikbaar in Microsoft Flight Simulator

Door Bram Noteboom
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Om 25 jaar XBOX en Halo te vieren, wordt de D77-TC Pelican beschikbaar gemaakt in Microsoft Flight Simulator. Ben jij klaar om op te stijgen in het iconische VTOL-transportvliegtuig?

Het blijft toch stiekem een kippenvelmomentje. De iconische ring, soundtrack en natuurlijk voertuigen uit de Halo-franchise staan voor eventjes weer in de schijnwerpers. Om het 25-jarige jubileum te vieren van zowel de FPS-reeks als de groene console die ermee gepaard ging, brengt XBOX de D77-TC Pelican naar Microsoft Flight Simulator. Spelers krijgen nu, zonder de portemonnee te hoeven trekken, de mogelijkheid om het militaire dropship over de gehele wereld te vliegen. De trailer hint zelfs naar bepaalde hoogtes die niet voor elk toestel geschikt zijn. Op naar de sterren, en daar voorbij? Eerst wel even je vliegdiploma halen, brokkenpiloot!

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Microsoft Flight Simulator 2024 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: XBOX
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5839 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Microsoft Flight Simulator 2024
Microsoft Flight Simulator 2024

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Asobo Studio

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

19 november 2024

Platforms

PC
VR
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Jaja vanochtend even mee gevlogen grappige toevoeging. Tip voeg hem snel toe want na 17 november betaal je 9,99!

0
Avatar Dliicious
Dliicious
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden
GIF via GIPHY
0
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