Halo's D77-TC Pelican nu beschikbaar in Microsoft Flight Simulator
Om 25 jaar XBOX en Halo te vieren, wordt de D77-TC Pelican beschikbaar gemaakt in Microsoft Flight Simulator. Ben jij klaar om op te stijgen in het iconische VTOL-transportvliegtuig?
Het blijft toch stiekem een kippenvelmomentje. De iconische ring, soundtrack en natuurlijk voertuigen uit de Halo-franchise staan voor eventjes weer in de schijnwerpers. Om het 25-jarige jubileum te vieren van zowel de FPS-reeks als de groene console die ermee gepaard ging, brengt XBOX de D77-TC Pelican naar Microsoft Flight Simulator. Spelers krijgen nu, zonder de portemonnee te hoeven trekken, de mogelijkheid om het militaire dropship over de gehele wereld te vliegen. De trailer hint zelfs naar bepaalde hoogtes die niet voor elk toestel geschikt zijn. Op naar de sterren, en daar voorbij? Eerst wel even je vliegdiploma halen, brokkenpiloot!
Microsoft Flight Simulator 2024 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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Jaja vanochtend even mee gevlogen grappige toevoeging. Tip voeg hem snel toe want na 17 november betaal je 9,99!
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