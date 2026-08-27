Verken Italië in Microsoft Flight Simulator City Update 16
Microsoft Flight Simulator heeft vandaag City Update 16 aangekondigd. De update is voor zowel MS Flight Simulator 2020 als MS Flight Simulator 2024 vanaf vandaag beschikbaar.
City Update 16 richt zich op negen stedelijke gebieden verspreid over Italië, waaronder de eilanden Sardinië en Sicilië. In de trailer werpen we een blik op gedetailleerde en kleurrijke beelden van steden als Triëst, Rimini, Genoa en Cagliari. Ook komen verschillende bezienswaardigheden voorbij, waaronder de toren van Pisa, de bergen van Lavaredo en Mount Etna. Is een echt vliegticket te duur, maar wil je Italië toch eens verkennen? Stap dan vanaf vandaag in het virtuele vliegtuig om je droom waar te maken.
Microsoft Flight Simulator (2024) City Update 16: Italy is vanaf nu beschikbaar.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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