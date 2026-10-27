Het doek valt voor Pokémon UNITE in maart 2027
Hoewel Pokémon UNITE al niet meer speelbaar was in Nederland en België, wordt nu de MOBA-game volledig offline gehaald. Dit laat men weten via een websiteupdate, waarin verteld wordt dat het doek valt voor de multiplayer-titel.
Je hebt tot 23 maart 2027 om te genieten van Pokémon UNITE. Daarna is het over en uit voor zowel de Nintendo Switch- als de mobiele versie van de game. Het is nu ook niet meer mogelijk om in-game aankopen te doen, zoals het verschaffen van Aeos-gems en het afsluiten van UNITE Club memberships. In de blogpost worden verder de spelers bedankt voor de bewezen diensten sinds 2021 en om het nalatenschap van de game te vieren, begint vanaf 12 november het laatste speciale evenement. Het reeds aangekondigde toernooi 'Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo competitive tournament' wordt ook nog gehouden. Vanaf 5 december 2026 is het mogelijk je te plaatsen voor dit event. Na de sluiting van Pokémon UNITE krijgen spelers nog wel de kans om de content te bekijken middels een Library-feature. Hierdoor gaat toch niet alles volledig verloren, al moet je deze update wel downloaden voordat de game offline gaat, anders is het niet meer mogelijk.
Was jij fan van Pokémon UNITE? Laat het ons vooral weten.
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