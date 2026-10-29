Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Nintendo Indie World Showcase oktober 2026

Justice brengt GTA 6-soundtrack uit met 30 nummers en bonustracks

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Heb je de GTA 6-merch, speciale DualSense-controlleren Grand Theft Auto VI-pre-order al op zak? Mooi! Dan rest je alleen nog een pre-order op de Grand Theft Auto VI: Original Score By Justice. De soundtrack is samengesteld door Justice en verschijnt op 11 december als digitaal album voor streamingdiensten en als fysieke release op zowel vinyl als cd!

Rockstar heeft in samenwerking met Justice een nieuw album voor GTA 6 aangekondigd. Het gaat hierbij dus niet om het eerder onthulde Grand Theft Auto VI: The Album, maar om een nieuw product. In totaal bestaat de fysieke variant van Grand Theft Auto VI: Original Score By Justice uit dertig nummers die zijn samengesteld door het Franse electro-/house-duo. Speciaal voor deze onthulling heeft Justice in samenwerking met Gesaffelstein een nieuw nummer, genaamd Pusher, vrijgegeven. Op 11 december 2026 verschijnt de soundtrack voor streamingdiensten zoals Spotify, Apple Music, Deezer en YouTube Music. Deze digitale varianten worden aangevuld met bonustracks, waarbij Apple Music inmiddels vijftig nummers toont.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Mocht je echter nog van de schijfjes of zelfs platen zijn, dan kun je nu je kans grijpen door de soundtrack te pre-orderen op de officiële site van Justice. Momenteel staan er drie varianten van de fysieke soundtrack online. Het gaat hierbij om de volgende producten:

  • Grand Theft Auto VI: Original Score By Justice dubbel-cd à € 17,15
  • Grand Theft Auto VI: Original Score By Justice Triple Black Vinyl à € 41,35
  • Grand Theft Auto VI: Original Score By Justice Triple Crystal Clear Vinyl (Limited Edition) à € 45,38
GTA 6 Soundtrack Justice 1
GTA 6 Soundtrack Justice 2
GTA 6 Soundtrack Justice 3

Bezoek nu de link in de bron voor de daadwerkelijke producten en de pre-orderpagina! Ga jij de soundtrack van Justice halen, of ga je toch voor Grand Theft Auto VI: The Album dat bij de reguliere retailer te vinden is? Laat het weten in de reacties!

Bron: Rockstar/Justice
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2848 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 79,99 Naar bol.com
bol.com

Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 79,99 Naar bol.com
Coolblue NL

Grand Theft Auto VI (GTA 6) PS5 - Code in the Box

Pre-order

€ 79,99 Naar Coolblue NL
Coolblue NL

Grand Theft Auto VI (GTA 6) Xbox Series X - Code in the Box

Pre-order

€ 79,99 Naar Coolblue NL
bol.com

Grand Theft Auto VI: The Album

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 36,99 Naar bol.com
bol.com

Grand Theft Auto VI: The Album

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 19,99 Naar bol.com
Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar ComboC
ComboC
lvl4 Reply Goblin
31 minuten geleden

Is dit over 10 jaar niet goud geld waard?

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl17 Final Form
1 uur geleden

Oorspronkelijk wou Rockstar blijkbaar Daft Punk inhuren voor de ost, maar deze zijn uit elkaar gegaan in 21'.
Een ongelimiteerd budget werd voorgesteld door Take 2 om de twee te herenigen, en de game te voorzien van de soundtrack. Dit hebben ze geweigerd, en dat vind ik enorm respectabel. Geen bedrag op aarde kan je overtuigen wanneer je artistiek voltooid bent.

Persoonlijk vind ik Justice een hele goede keuze, en dit eerste nummer is geweldig! Als dit de achtergrondmuziek wordt tijdens de actie zoals bv. een schietpartij of een autoachtervolging, dan gaan we smullen! De synth-pop elementen van "Flower in a Hurricane" zijn eveneens aanwezig in dit eerste nummer, wat het soms zelfs wat techno-disco vibes geeft, waardoor het oude muziek met moderne verzoent.

Daarnaast zijn de Fransen koploper in electro-house muziek, dus Justice is naast Daft Punk zeker een logisch alternatief!

1
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

Ziet er wel echt vet uit zeg!

0
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Tsja, wat moet je er mee, groot liefhebber van de muziek van Justice maar dit is gewoon een verzamelaartje met 1 nieuw nummer...

0
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Ik blijf ver van alle gta 6 merch weg. Had ik nooit verwacht maar sinds die speciale box van 400 euro was het voor mij klaar.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord