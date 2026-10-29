Justice brengt GTA 6-soundtrack uit met 30 nummers en bonustracks

Heb je de GTA 6-merch, speciale DualSense-controlleren Grand Theft Auto VI-pre-order al op zak? Mooi! Dan rest je alleen nog een pre-order op de Grand Theft Auto VI: Original Score By Justice. De soundtrack is samengesteld door Justice en verschijnt op 11 december als digitaal album voor streamingdiensten en als fysieke release op zowel vinyl als cd!

Rockstar heeft in samenwerking met Justice een nieuw album voor GTA 6 aangekondigd. Het gaat hierbij dus niet om het eerder onthulde Grand Theft Auto VI: The Album, maar om een nieuw product. In totaal bestaat de fysieke variant van Grand Theft Auto VI: Original Score By Justice uit dertig nummers die zijn samengesteld door het Franse electro-/house-duo. Speciaal voor deze onthulling heeft Justice in samenwerking met Gesaffelstein een nieuw nummer, genaamd Pusher, vrijgegeven. Op 11 december 2026 verschijnt de soundtrack voor streamingdiensten zoals Spotify, Apple Music, Deezer en YouTube Music. Deze digitale varianten worden aangevuld met bonustracks, waarbij Apple Music inmiddels vijftig nummers toont.

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Mocht je echter nog van de schijfjes of zelfs platen zijn, dan kun je nu je kans grijpen door de soundtrack te pre-orderen op de officiële site van Justice. Momenteel staan er drie varianten van de fysieke soundtrack online. Het gaat hierbij om de volgende producten:

Grand Theft Auto VI: Original Score By Justice dubbel-cd à € 17,15

Grand Theft Auto VI: Original Score By Justice Triple Black Vinyl à € 41,35

Grand Theft Auto VI: Original Score By Justice Triple Crystal Clear Vinyl (Limited Edition) à € 45,38

Bezoek nu de link in de bron voor de daadwerkelijke producten en de pre-orderpagina! Ga jij de soundtrack van Justice halen, of ga je toch voor Grand Theft Auto VI: The Album dat bij de reguliere retailer te vinden is? Laat het weten in de reacties!