Officiële GTA 6-merchandise nu online verkrijgbaar

Ben jij net als onze Patrick Meurs niet vies van wat merchandise? Check dan even de officiële GTA 6-merchandise. Rockstar heeft namelijk een flink aantal items online gezet zodat we helemaal tot in de puntjes gestyled door het leven kunnen gaan.

De online merchandisewinkel van Rockstar puilt uit van diverse kledingstukken en accessoires van Grand Theft Auto 6. Bekijk de link in de bron voor het volledige overzicht, maar onderstaande afbeelding moet je alvast een goed beeld geven van wat je te wachten staat. In de winkel schitteren nu diverse shirts, stickers, aanstekers, geldclips, tassen en petjes. Deze lijst geeft je alvast een idee van de prijskaartjes en bijbehorende items, dus mocht je iets spotten dat je aanstaat, snel je dan nu naar de winkel voordat de voorraad op is.

Diverse T-shirts - €29,99 per stuk

Diverse baseballcaps - €29,99 per stuk

Blauwe of roze Canvas Tote - €39,99 per stuk

Grand Theft Auto 6 Money Clip - €24,99 per stuk

Grand Theft Auto 6 Zippo-aansteker - €39,99 per stuk

GTA 6 Sticker Collection - €9,99 of €4,99 per stuk

Ga jij wat oppikken uit de winkel? Laat het weten in de comments! Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Meer over deze game lezen? Check dan hier al ons GTA 6-nieuws!