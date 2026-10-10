Officiële GTA 6-merchandise nu online verkrijgbaar
Ben jij net als onze Patrick Meurs niet vies van wat merchandise? Check dan even de officiële GTA 6-merchandise. Rockstar heeft namelijk een flink aantal items online gezet zodat we helemaal tot in de puntjes gestyled door het leven kunnen gaan.
De online merchandisewinkel van Rockstar puilt uit van diverse kledingstukken en accessoires van Grand Theft Auto 6. Bekijk de link in de bron voor het volledige overzicht, maar onderstaande afbeelding moet je alvast een goed beeld geven van wat je te wachten staat. In de winkel schitteren nu diverse shirts, stickers, aanstekers, geldclips, tassen en petjes. Deze lijst geeft je alvast een idee van de prijskaartjes en bijbehorende items, dus mocht je iets spotten dat je aanstaat, snel je dan nu naar de winkel voordat de voorraad op is.
- Diverse T-shirts - €29,99 per stuk
- Diverse baseballcaps - €29,99 per stuk
- Blauwe of roze Canvas Tote - €39,99 per stuk
- Grand Theft Auto 6 Money Clip - €24,99 per stuk
- Grand Theft Auto 6 Zippo-aansteker - €39,99 per stuk
- GTA 6 Sticker Collection - €9,99 of €4,99 per stuk
Ga jij wat oppikken uit de winkel? Laat het weten in de comments! Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Meer over deze game lezen? Check dan hier al ons GTA 6-nieuws!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box
Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box
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