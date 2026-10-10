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Officiële GTA 6-merchandise nu online verkrijgbaar

Door Rudy Wijnberg
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Ben jij net als onze Patrick Meurs niet vies van wat merchandise? Check dan even de officiële GTA 6-merchandise. Rockstar heeft namelijk een flink aantal items online gezet zodat we helemaal tot in de puntjes gestyled door het leven kunnen gaan.

De online merchandisewinkel van Rockstar puilt uit van diverse kledingstukken en accessoires van Grand Theft Auto 6. Bekijk de link in de bron voor het volledige overzicht, maar onderstaande afbeelding moet je alvast een goed beeld geven van wat je te wachten staat. In de winkel schitteren nu diverse shirts, stickers, aanstekers, geldclips, tassen en petjes. Deze lijst geeft je alvast een idee van de prijskaartjes en bijbehorende items, dus mocht je iets spotten dat je aanstaat, snel je dan nu naar de winkel voordat de voorraad op is.

Grand Theft Auto 6 Official Merchandise

  • Diverse T-shirts - €29,99 per stuk
  • Diverse baseballcaps - €29,99 per stuk
  • Blauwe of roze Canvas Tote - €39,99 per stuk
  • Grand Theft Auto 6 Money Clip - €24,99 per stuk
  • Grand Theft Auto 6 Zippo-aansteker - €39,99 per stuk
  • GTA 6 Sticker Collection - €9,99 of €4,99 per stuk

Ga jij wat oppikken uit de winkel? Laat het weten in de comments! Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Meer over deze game lezen? Check dan hier al ons GTA 6-nieuws!

Bron: Rockstar Store
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2763 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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