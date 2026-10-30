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Kojima toont trailer Death Stranding Isolations voor Disney+

Door Rudy Wijnberg
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Als het CD Projekt Red lukt met Cyberpunk: Edgerunners, moet het Hideo Kojima lukken met Death Stranding. Tenminste, dat lijkt de gedachtengang van Metal Gear Solid- en Death Stranding-maker Hideo Kojima. De visionair toont namelijk een nieuwe trailer van Death Stranding Isolations, een anime die in 2027 exclusief voor Disney+ verschijnt.

Kojima Productions verbreedt zijn horizon en breidt het Death Stranding-universum uit met een anime. In onderstaande trailer zien we de meer van Death Stranding Isolations, een exclusieve Disney-serie. Na een grootschalige ramp raakt een groot aantal mensen in isolatie, zo ook dit jonge meisje dat in volledige eenzaamheid en doodse stilte opgroeit tot een jonge vrouw. Het verhaal vindt wederom plaats in Noord-Amerika en vindt plaats tijdens de gebeurtenissen in de Death Stranding-game waarbij Sam de continenten met elkaar verbindt via het Chiral Network. Het betreft hier echter een stand-alone verhaal dat volledig op eigen personages en verhaallijnen bouwt.

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Hoewel Hideo Kojima fungeert als executive producer, is het regisseur Takayuki Sano die het project daadwerkelijk leidt. Hierbij komt het tekenwerk tot leven door het animatiewerk van E&H Production, bekend van Ninja Kamui, Bullet/Bullet en The Magic Knight Rayearth.

Death Stranding Isolations verschijnt in 2027 exclusief voor Disney-streamingdiensten. Hierbij komt de serie in Nederland te verschijnen voor Disney+.

Bron: Kojima Productions
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2854 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Death Stranding
Genomineerd
Death Stranding

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Kojima Productions

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

8 november 2019

Platforms

PC
PS4
PS5
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
3 uur geleden

The Rock heeft niet veel met anime, maar dit ziet er wel tof uit.

0
Avatar 🕷️stefan52a👻
🕷️stefan52a👻
lvl16 Legend in the Making
4 uur geleden

Ik ben sceptisch maar wellicht wordt het wat... Effe afwachten en aanzien.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

De games spreken me niet echt aan, maar hier ben ik wel benieuwd naar.

De story synopsis onder de video begint met “My mom became a crater.” 😂. Ik denk niet dat het de bedoeling is, maar ik moest daar wel om lachen.

0
Avatar 🕷️Monojaxx🎃
🕷️Monojaxx🎃
lvl19 Endgamer
4 uur geleden

Jammer dat het anime is🤮

3
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl11 Commander
4 uur geleden

Misschien kan deze serie mij overhalen om het spel nog een keer te proberen want ik hoor veel goede verhalen van de mensen die wel het einde hebben gehaald.

0
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