Kojima toont trailer Death Stranding Isolations voor Disney+

Als het CD Projekt Red lukt met Cyberpunk: Edgerunners, moet het Hideo Kojima lukken met Death Stranding. Tenminste, dat lijkt de gedachtengang van Metal Gear Solid- en Death Stranding-maker Hideo Kojima. De visionair toont namelijk een nieuwe trailer van Death Stranding Isolations, een anime die in 2027 exclusief voor Disney+ verschijnt.

Kojima Productions verbreedt zijn horizon en breidt het Death Stranding-universum uit met een anime. In onderstaande trailer zien we de meer van Death Stranding Isolations, een exclusieve Disney-serie. Na een grootschalige ramp raakt een groot aantal mensen in isolatie, zo ook dit jonge meisje dat in volledige eenzaamheid en doodse stilte opgroeit tot een jonge vrouw. Het verhaal vindt wederom plaats in Noord-Amerika en vindt plaats tijdens de gebeurtenissen in de Death Stranding-game waarbij Sam de continenten met elkaar verbindt via het Chiral Network. Het betreft hier echter een stand-alone verhaal dat volledig op eigen personages en verhaallijnen bouwt.

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Hoewel Hideo Kojima fungeert als executive producer, is het regisseur Takayuki Sano die het project daadwerkelijk leidt. Hierbij komt het tekenwerk tot leven door het animatiewerk van E&H Production, bekend van Ninja Kamui, Bullet/Bullet en The Magic Knight Rayearth.

Death Stranding Isolations verschijnt in 2027 exclusief voor Disney-streamingdiensten. Hierbij komt de serie in Nederland te verschijnen voor Disney+.