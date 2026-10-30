Kojima toont trailer Death Stranding Isolations voor Disney+
Als het CD Projekt Red lukt met Cyberpunk: Edgerunners, moet het Hideo Kojima lukken met Death Stranding. Tenminste, dat lijkt de gedachtengang van Metal Gear Solid- en Death Stranding-maker Hideo Kojima. De visionair toont namelijk een nieuwe trailer van Death Stranding Isolations, een anime die in 2027 exclusief voor Disney+ verschijnt.
Kojima Productions verbreedt zijn horizon en breidt het Death Stranding-universum uit met een anime. In onderstaande trailer zien we de meer van Death Stranding Isolations, een exclusieve Disney-serie. Na een grootschalige ramp raakt een groot aantal mensen in isolatie, zo ook dit jonge meisje dat in volledige eenzaamheid en doodse stilte opgroeit tot een jonge vrouw. Het verhaal vindt wederom plaats in Noord-Amerika en vindt plaats tijdens de gebeurtenissen in de Death Stranding-game waarbij Sam de continenten met elkaar verbindt via het Chiral Network. Het betreft hier echter een stand-alone verhaal dat volledig op eigen personages en verhaallijnen bouwt.
Hoewel Hideo Kojima fungeert als executive producer, is het regisseur Takayuki Sano die het project daadwerkelijk leidt. Hierbij komt het tekenwerk tot leven door het animatiewerk van E&H Production, bekend van Ninja Kamui, Bullet/Bullet en The Magic Knight Rayearth.
Death Stranding Isolations verschijnt in 2027 exclusief voor Disney-streamingdiensten. Hierbij komt de serie in Nederland te verschijnen voor Disney+.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Vier twintig jaar 505 Games met duchtige Steam-sale
Om te vieren dat 505 Games maar liefst twintig jaar onder de gamers is, wordt er een fijne Steam-sale georganiseerd met scherpe kortingen.2 reacties
-
Interview
Interview: Heroes Dutch Comic Con gekeuvel met Troy Baker
Frietrick bezocht vorig weekend Heroes Dutch Comic Con, waar hij Troy Baker aan de tand mocht voelen over van alles en nog wat. Check hier het interview.41 reacties
-
Nieuws
Death Stranding tikt 20 miljoen verkochte eenheden aan
Met Death Stranding 2 in het vooruitzicht deelt Kojima Productions een bijzondere mijlpaal. Het innovatieve eerste deel is meer dan 20 miljoen keer...0 reacties
-
Films
Hideo Kojima's Connecting Worlds staat op Disney+
De nieuwe documentaire van game designer Hideo Kojima, Connecting Worlds, is nu te zien via Disney+.0 reacties
Ik ben sceptisch maar wellicht wordt het wat... Effe afwachten en aanzien.
Misschien kan deze serie mij overhalen om het spel nog een keer te proberen want ik hoor veel goede verhalen van de mensen die wel het einde hebben gehaald.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.