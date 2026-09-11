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gamescom 2026

Vier twintig jaar 505 Games met duchtige Steam-sale

Door Bram Noteboom
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Om te vieren dat 505 Games maar liefst twintig jaar onder de gamers is, wordt er een fijne Steam-sale georganiseerd met scherpe kortingen op de beste games die de uitgever te bieden heeft. Wie jarig is trakteert!

Via een emotioneel beladen trailer worden 505 Games in het zonnetje gezet. Ze zijn verantwoordelijk geweest voor een hoop games op diverse platformen en deze zijn nu aan te schaffen voor een zacht prijsje via Steam. Denk maar aan WUCHANG: Fallen Feathers (34,99 euro), Death Stranding (9,99 euro), Blades of Fire (29,99 euro), Crime Boss: Rockay City (1,99 euro), Assetto Corsa EVO (31,99 euro) en nog veel meer. Tegelijkertijd wordt stilgestaan bij de toekomst van 505 Games. De line-up bedraagt onder andere Nivalis Nights (29 september 2026), Among the Trolls (14 oktober 2026), Bloodstained: The Scarlet Engagement (2027) en nog enkele andere releases.

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Fijne verjaardag, 505 Games! Op naar de volgende twintig jaar. Heb jij favoriete games van deze uitgever?

Bron: 505 Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5464 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Naar mijn mening zijn dat niet hele goeie prijzen voor de meeste games xD

Blades of Fire €30? Damn.. Die willen ze niet graag verkopen dan, haha!

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