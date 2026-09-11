Vier twintig jaar 505 Games met duchtige Steam-sale

Om te vieren dat 505 Games maar liefst twintig jaar onder de gamers is, wordt er een fijne Steam-sale georganiseerd met scherpe kortingen op de beste games die de uitgever te bieden heeft. Wie jarig is trakteert!

Via een emotioneel beladen trailer worden 505 Games in het zonnetje gezet. Ze zijn verantwoordelijk geweest voor een hoop games op diverse platformen en deze zijn nu aan te schaffen voor een zacht prijsje via Steam. Denk maar aan WUCHANG: Fallen Feathers (34,99 euro), Death Stranding (9,99 euro), Blades of Fire (29,99 euro), Crime Boss: Rockay City (1,99 euro), Assetto Corsa EVO (31,99 euro) en nog veel meer. Tegelijkertijd wordt stilgestaan bij de toekomst van 505 Games. De line-up bedraagt onder andere Nivalis Nights (29 september 2026), Among the Trolls (14 oktober 2026), Bloodstained: The Scarlet Engagement (2027) en nog enkele andere releases.

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Fijne verjaardag, 505 Games! Op naar de volgende twintig jaar. Heb jij favoriete games van deze uitgever?