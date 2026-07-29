505 Games en Xia Siyuan gaan wederom met elkaar in zee. De nieuwe studio Indolphinity werkt aan een vervolg op WUCHANG: Fallen Feathers.

Ja, er is nogal wat gebeurd sinds de launch van de veelgeprezen soulslike. Om te beginnen wist de actiegame meer dan vijf miljoen keer over de toonbanken te vliegen, terwijl het oorspronkelijke team achter de game werd opgedoekt. De reden hiervoor blijft vaag, maar er wordt gespeculeerd dat het ging om bonje met Chinese fans die bepaalde keuzes rondom het gamedesign niet konden waarderen. De toekomst bleef dus lang onduidelijk voor de succesvolle titel, maar 505 Games heeft duidelijkheid geschept middels een persbericht. De originele maker Xia Siyuan keert terug met zijn nieuwe studio Indolphinity om te werken aan een vervolg op WUCHANG: Fallen Feathers. Hij had het volgende te zeggen:

We are delighted to embark once again on a deep collaboration with 505 Games under our new studio banner, Indolphinity. As a homegrown development team made up of Chinese creators, we have always believed that a rich cultural heritage is the essence of our games and their competitive strength. 505 Games’s respect for the creative process and its genuine understanding of developers’ needs are perfectly in tune with our own values, and this shared vision gives us confidence in the long‑term future of the series. We listen closely to the real voices of players and the community, and we remain firmly devoted to our original creative aspirations and cultural foundations, striving to answer everyone’s long‑standing expectations with more polished quality and a more complete experience. Wuchang’s story is far from over. Together, Indolphinity and 505 Games are set out on a new journey, unfolding an entirely new chapter of WUCHANG’s story that is deeply rooted in the Eastern soil.. Xia Siyuan

De originele WUCHANG: Fallen Feathers is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.