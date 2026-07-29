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Originele maker Xia Siyuan keert terug voor WUCHANG: Fallen Feathers 2

Door Bram Noteboom
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505 Games en Xia Siyuan gaan wederom met elkaar in zee. De nieuwe studio Indolphinity werkt aan een vervolg op WUCHANG: Fallen Feathers.

Ja, er is nogal wat gebeurd sinds de launch van de veelgeprezen soulslike. Om te beginnen wist de actiegame meer dan vijf miljoen keer over de toonbanken te vliegen, terwijl het oorspronkelijke team achter de game werd opgedoekt. De reden hiervoor blijft vaag, maar er wordt gespeculeerd dat het ging om bonje met Chinese fans die bepaalde keuzes rondom het gamedesign niet konden waarderen. De toekomst bleef dus lang onduidelijk voor de succesvolle titel, maar 505 Games heeft duidelijkheid geschept middels een persbericht. De originele maker Xia Siyuan keert terug met zijn nieuwe studio Indolphinity om te werken aan een vervolg op WUCHANG: Fallen Feathers. Hij had het volgende te zeggen:

We are delighted to embark once again on a deep collaboration with 505 Games under our new studio banner, Indolphinity. As a homegrown development team made up of Chinese creators, we have always believed that a rich cultural heritage is the essence of our games and their competitive strength. 505 Games’s respect for the creative process and its genuine understanding of developers’ needs are perfectly in tune with our own values, and this shared vision gives us confidence in the long‑term future of the series. We listen closely to the real voices of players and the community, and we remain firmly devoted to our original creative aspirations and cultural foundations, striving to answer everyone’s long‑standing expectations with more polished quality and a more complete experience. Wuchang’s story is far from over. Together, Indolphinity and 505 Games are set out on a new journey, unfolding an entirely new chapter of WUCHANG’s story that is deeply rooted in the Eastern soil..
Xia Siyuan

WUCHANG Fallen Feathers 2 vervolg sequel

De originele WUCHANG: Fallen Feathers is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: 505 Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5245 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot WUCHANG: Fallen Feathers
WUCHANG: Fallen Feathers

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Leenzee

Uitgever

505 Games

Release

24 juli 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar MR1980
MR1980
lvl11 Commander
3 uur geleden

Wuchang was een toffe (en underrated) soulslike, dus kom maar op met deel 2!

0
Avatar ComboC
ComboC
lvl1 Press Start
4 uur geleden

Wuchang beviel hier heel veel beter dan bijvoorbeeld Wukong. Ik Kijk uit naar deel 2!

0
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