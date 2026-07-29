Originele maker Xia Siyuan keert terug voor WUCHANG: Fallen Feathers 2
505 Games en Xia Siyuan gaan wederom met elkaar in zee. De nieuwe studio Indolphinity werkt aan een vervolg op WUCHANG: Fallen Feathers.
Ja, er is nogal wat gebeurd sinds de launch van de veelgeprezen soulslike. Om te beginnen wist de actiegame meer dan vijf miljoen keer over de toonbanken te vliegen, terwijl het oorspronkelijke team achter de game werd opgedoekt. De reden hiervoor blijft vaag, maar er wordt gespeculeerd dat het ging om bonje met Chinese fans die bepaalde keuzes rondom het gamedesign niet konden waarderen. De toekomst bleef dus lang onduidelijk voor de succesvolle titel, maar 505 Games heeft duidelijkheid geschept middels een persbericht. De originele maker Xia Siyuan keert terug met zijn nieuwe studio Indolphinity om te werken aan een vervolg op WUCHANG: Fallen Feathers. Hij had het volgende te zeggen:
De originele WUCHANG: Fallen Feathers is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Wuchang was een toffe (en underrated) soulslike, dus kom maar op met deel 2!
Wuchang beviel hier heel veel beter dan bijvoorbeeld Wukong. Ik Kijk uit naar deel 2!