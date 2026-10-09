Mafia III voorzien van gratis Definitive Edition-upgrade
Een van de meer ondergewaardeerde games is zojuist voorzien van een flinke upgrade. Mafia III - Definitive Edition is nu beschikbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series. Mocht je het origineel of de Omertà Collection al bezitten, dan is de upgrade geheel gratis binnen te halen.
Mafia III werd op 8 oktober alweer tien jaar oud. Ikzelf kreeg in 2016 de eer om de game te reviewen en beloonde Mafia III met vier sterren. Ondanks die fantastische review wist de game niet bepaald aan te slaan bij menig gamer. Zo zou het verhaal te veel afwijken van de voorgaande delen en zou het niet als een échte mafiagame aanvoelen. Tien jaar later zien we een herkansing, want Mafia III - Definitive Edition is voorzien van 60 fps en aardig wat technische verbeteringen.
Mafia III - Definitive Edition is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series. Heb je het origineel al op de console of in de kast staan, dan is de update helemaal gratis.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Dit was gisteren echt een gekke shadowdrop, hier ben ik echt blij mee😁 heerlijk zo nog even deze klappen voordat GTA 6 uitkomt🥰
Deze game was in mijn ogen geen 4 sterren waard. Vond het echt een draak van een game
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