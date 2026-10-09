Mafia III voorzien van gratis Definitive Edition-upgrade

Een van de meer ondergewaardeerde games is zojuist voorzien van een flinke upgrade. Mafia III - Definitive Edition is nu beschikbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series. Mocht je het origineel of de Omertà Collection al bezitten, dan is de upgrade geheel gratis binnen te halen.

Mafia III werd op 8 oktober alweer tien jaar oud. Ikzelf kreeg in 2016 de eer om de game te reviewen en beloonde Mafia III met vier sterren. Ondanks die fantastische review wist de game niet bepaald aan te slaan bij menig gamer. Zo zou het verhaal te veel afwijken van de voorgaande delen en zou het niet als een échte mafiagame aanvoelen. Tien jaar later zien we een herkansing, want Mafia III - Definitive Edition is voorzien van 60 fps en aardig wat technische verbeteringen.

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Mafia III - Definitive Edition is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series. Heb je het origineel al op de console of in de kast staan, dan is de update helemaal gratis.