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Mafia III voorzien van gratis Definitive Edition-upgrade

Door Rudy Wijnberg
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Een van de meer ondergewaardeerde games is zojuist voorzien van een flinke upgrade. Mafia III - Definitive Edition is nu beschikbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series. Mocht je het origineel of de Omertà Collection al bezitten, dan is de upgrade geheel gratis binnen te halen.

Mafia III werd op 8 oktober alweer tien jaar oud. Ikzelf kreeg in 2016 de eer om de game te reviewen en beloonde Mafia III met vier sterren. Ondanks die fantastische review wist de game niet bepaald aan te slaan bij menig gamer. Zo zou het verhaal te veel afwijken van de voorgaande delen en zou het niet als een échte mafiagame aanvoelen. Tien jaar later zien we een herkansing, want Mafia III - Definitive Edition is voorzien van 60 fps en aardig wat technische verbeteringen.

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Mafia III - Definitive Edition is nu verkrijgbaar voor PlayStation 5 en Xbox Series. Heb je het origineel al op de console of in de kast staan, dan is de update helemaal gratis.

Bron: 2K
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 353 reviews 2755 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Mafia III
Genomineerd
Mafia III

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Hangar 13

Uitgever

2K Games

Release

7 oktober 2016

Platforms

PC
PS4
XONE
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Reacties
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Ik heb mij dik vermaakt met de derde mafia game.

Imho deze game een lager cijfer geven dan een 7,5 is not done.

0
Avatar ZeeuwseBrand
ZeeuwseBrand
lvl3 XP Farmer
2 uur geleden

Dit was gisteren echt een gekke shadowdrop, hier ben ik echt blij mee😁 heerlijk zo nog even deze klappen voordat GTA 6 uitkomt🥰

0
Avatar Kowailean
Kowailean
lvl5 Thread Hunter
2 uur geleden

Hehe kan ik hem eindelijk een keer spelen

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Zozo, ken ik de game op de PS5 in 60FPS spelen, nice.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
2 uur geleden

Vond deze echt extreem repetitief, werd snel saai zo

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
3 uur geleden

Deze game was in mijn ogen geen 4 sterren waard. Vond het echt een draak van een game

2
Avatar Markus
Markus
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

De game was toch al de "Definitive Edition" ? Deze heeft nu alleen een update gehad zodat het 60fps loopt en wat bugs heeft verwerkt (toch?).

0
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