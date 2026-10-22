Masahiro Sakurai: AI-gebruik leidt tot onoriginele en onrendabele games
Masahiro Sakurai, bekend van Super Smash Bros. en Kirby Air Riders, geeft zijn mening over AI-gebruik in gameontwikkeling. Hij claimt dat het gebruik van AI-tools leidt tot games die niet origineel of rendabel zijn.
Nadat Steam Next Fest werd overspoeld met 'AI-slop' games, vraagt het gamende publiek zich af wat de weg vooruit is. Waar de een er niet zo'n probleem mee heeft, stoort de ander zich mateloos aan de inclusie van low-effort titels die de markt verzadigen. Volgens Masahiro Sakurai schuilt er een groot risico achter het publiceren van AI-gegenereerde games. In een interview met de Japanse outlet Denfaminicogamer laat de welbekende gamedesigner weten dat AI alleen kan kopiëren, waardoor originele ideeën achterwege worden gelaten, terwijl dat een vereiste is om te slagen in het huidige gamelandschap.
Hij noemt de vele gekopieerde AI-games 'onspeelbaar' en wegens de enorme hoeveelheid is het onmogelijk om bij te houden waar de 'echte games' zich schuilhouden. Hij neemt het recente succes van Librarian: Tidy Up The Arcane Library als voorbeeld, waar binnen no-time klonen ontstonden die probeerden mee te liften op het succes van het unieke (en goed uitgevoerde) idee. Sakurai legt verder uit dat omdat AI alleen maar kan kopiëren, je een creatief persoon met passie nodig hebt die met een sterke, originele visie komt:
Ben jij het met Masahiro Sakurai eens? Of kijk je er anders naar?
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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AI kan nuttig zijn.
Dat moet je ook nuttig inzetten.
Stel nu je wilt een wereld maken zoals GTA.
Dan kun je een miljard euro voor neertellen en verplicht 80 euro of meer aanschaf prijs omdat je geen keuze hebt.
Dan heb je een team waar je geweldige omgeving mee kunt maken en die tijd en geld krijgt om elke boom uniek te maken.
Of je pakt een team van 10 mensen. En 1 persoon maakt een design van 10 bomen en laat AI die specifieke bomen gebruiken om 500 unieke variaties te maken.
Allereerst is de game dan in grafische ontwikkeling tijd al 2 jaar sneller.
Het team is veel kleiner. En de game kan zelfs voor 30 euro verkocht worden terwijl het toch een geweldig mooi spel is.
En dan is het enige wat AI deed de unieker grafische variaties maken.
De wereld word nog altijd samengesteld door 1 van die 10. En de rest doet de rest.
Eventueel kun je AI ook gebruiken voor het doorlopen van de hele code om te zien of die al bugs eruit kan filteren.
Dan heeft AI geen werk overgenomen. En toch toegevoegd aan een goede game.
En als je wel al artiest graag die bomen zelf maakt mag ik knar dan wordt je game dus duurder in ontwikkeltijd en onkosten en dat is een keuze.
Maar in een tijd dat software duurder wordt en hardware zelfs onbetaalbaar kan AI mist slime gebruikt juist dat verschil maken waar de markt door gered kan worden.
Ai moet dus enkel gebruikt worden als de designer van een game dat zelf doet met zijn of haar eigen keuzes en ontwerpfase is er niks mis mee, sterker nog dat is de juiste manier hoe kunstenaars met AI mee kunnen. Niet door het aan te vechten maar door slim zelf in te stappen.
"onoriginele en onrendabele games"
Hebben de meeste studio's al jaren last van ook voor AI, als iemand AI gebruikt voor coderen maar er zelf ook kennis over heeft en een goede smaak komt dat goed, als iemand dat niet heeft dan komt er nog steeds niks zinnigs uit, AI of niet, wel zorgt het er voor dat een studio sneller iemand zou aannemen zonder weten of kunnen alleen omdat ie resultaat boekt met AI maar dat is iets anders.
Het gaat mij om het resultaat. Hoe daar is gekomen is voor mij persoonlijk ondergeschikt daaraan. Slechte games worden vanzelf afgestraft of dat nou is gekomen door AI of door falend menselijk handelen. Als je een briljante visie hebt en je kunt die sneller, beter, makkelijker of efficiënter produceren met behulp van AI dan zie ik daar weinig problemen in zolang je zelf de resultaten blijft bewaken.
Een minpunt kan zijn wanneer generatieve AI voor art wordt gebruikt waarbij wordt gesteld dat het originele ideeën van anderen heeft 'gejat'. Maarja... mensen halen ook hun inspiratie uit alles wat zij, bewust en onbewust, eerder voorbij hebben zien komen en creëren daar iets nieuws mee. Dus dat standpunt vind ik ook niet 100% gelden.
Het gelul erover stopt maar niet hè. The Rock zal even duidelijkheid scheppen…
Er gaan winstgevende AI games komen, en niet winstgevende. Het gaat developers een hoop tijd schelen om allemaal onzinnige dingen als bomen te tekenen, laat dat lekker ai doen, niks aan het handje.
Ligt eraan hoe je AI gebruikt. Ik ben van mening dat AI bepaald werk kan overpakken in games die de wereld een stuk levendiger maakt. Modellen enz. moet je nog steeds zelf maken. Maar AI kan in die andere zaken echt wel wat betekenen en leren van de acties die jij in een game doet. Zo krijg je een beetje een Ryan Reynolds uit de film Free Guy idee. Elke keer leert AI weer anders waardoor elk spel uniek wordt en dus reageert op de speelstijl van de speler.
Ik ben van mening dat AI als hulpmiddel juist voor een enorme revolutie in gaming kan zorgen. Denken aan games die zich door AI constant aanpassen aan jouw keuzes en voortgang; waardoor iedere speler een echte unieke en persoonlijke ervaring beleeft.
Daarnaast zie je de impact nu al op technisch vlak met technieken zoals DLSS. AI kan games op het gebied van prestaties en grafische pracht naar een een heel nieuw niveau tillen, zelfs op minder krachtige hardware.
De games die de gamers niet aanspreken zullen niet verkocht worden. Of het nu met of zonder ai gemaakt is.
Denk zelf ook dat het geen originele concepten op gaat leveren.
Mijn hoop is dat de studio’s die nu de meesterwerkjes af leveren verstandig om gaan met ai en dat we vanaf nu geen ai rommel krijgen.
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