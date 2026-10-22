Masahiro Sakurai: AI-gebruik leidt tot onoriginele en onrendabele games

Masahiro Sakurai, bekend van Super Smash Bros. en Kirby Air Riders, geeft zijn mening over AI-gebruik in gameontwikkeling. Hij claimt dat het gebruik van AI-tools leidt tot games die niet origineel of rendabel zijn.

Nadat Steam Next Fest werd overspoeld met 'AI-slop' games, vraagt het gamende publiek zich af wat de weg vooruit is. Waar de een er niet zo'n probleem mee heeft, stoort de ander zich mateloos aan de inclusie van low-effort titels die de markt verzadigen. Volgens Masahiro Sakurai schuilt er een groot risico achter het publiceren van AI-gegenereerde games. In een interview met de Japanse outlet Denfaminicogamer laat de welbekende gamedesigner weten dat AI alleen kan kopiëren, waardoor originele ideeën achterwege worden gelaten, terwijl dat een vereiste is om te slagen in het huidige gamelandschap.

Hij noemt de vele gekopieerde AI-games 'onspeelbaar' en wegens de enorme hoeveelheid is het onmogelijk om bij te houden waar de 'echte games' zich schuilhouden. Hij neemt het recente succes van Librarian: Tidy Up The Arcane Library als voorbeeld, waar binnen no-time klonen ontstonden die probeerden mee te liften op het succes van het unieke (en goed uitgevoerde) idee. Sakurai legt verder uit dat omdat AI alleen maar kan kopiëren, je een creatief persoon met passie nodig hebt die met een sterke, originele visie komt:

Even if AI can create all these sorts of works, such as by analyizing the atmosphere of games from Fumito Ueda, like Ico and Shadow of the Colossus, and use that to create something similar, which could happen, AI would not be able to create whatever Ueda himself will create in the future. Masahiro Sakurai

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