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Metaphor: ReFantazio-demo nu te spelen op Nintendo Switch 2

Door Rudy Wijnberg
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Heb je tijd te over en een Nintendo Switch 2 die even wat branduren moet maken voor de release van The Legend of Zelda: Ocarina of Time? Snel je dan nu naar de Nintendo eShop. De Metaphor: ReFantazio-demo is namelijk nu te spelen.

Op 12 november 2026 verschijnt Metaphor: ReFantazio voor Nintendo Switch 2. De JRPG van Atlus doet sterk denken aan de Persona-games, maar kent een volledig eigen identiteit. In de demo spelen we de proloog van de game. Alle voortgang die je boekt, wordt meegenomen naar de daadwerkelijke release. Scheelt je toch weer wat tijd in dit drukke gamingseizoen!

Metaphor ReFantazio review

Heb jij Metaphor: ReFantazio al gespeeld? Zo ja, wat vond je ervan? Metaphor: ReFantazio is al geruime tijd beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game verschijnt op 12 november voor Nintendo Switch 2.

Bron: Atlus
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2778 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Metaphor: ReFantazio
Genomineerd
Metaphor: ReFantazio

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Atlus

Uitgever

SEGA

Release

11 oktober 2024

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
57 minuten geleden

Oww lekker dit weekend maar even uitproberen.

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