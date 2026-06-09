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JRPG Metaphor: ReFantazio onderweg naar Switch 2

Door Bram Noteboom

De award-winnende JRPG Metaphor: ReFantazio is onderweg naar de Nintendo Switch 2. Dit laat Atlus weten tijdens de Nintendo Direct.

Waar de XBOX Games Showcase bol stond van de Persona-games, is het de Nintendo Direct die terugblikt op een van de beste games uit 2024: Metaphor: ReFantazio. De JRPG van SEGA en Atlus wist een grandioze indruk te maken en sleepte ook diverse awards in de wacht. Nu maakt men zich klaar om de titel te verspreiden naar een nieuw platform: de Nintendo Switch 2. Vanaf 11 november 2026 is het mogelijk Metaphor: ReFantazio op de hybride console van Nintendo te spelen. Dus nog even geduld, maar daarna kan je de fantasy-RPG met turn-based en actiegevechten, aanpasbare teams met krachtige archetypen en uitgebreide verkenning, goed aan de tand voelen.

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Metaphor: ReFantazio is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en Xbox Series X|S.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Metaphor: ReFantazio Genomineerd
Metaphor: ReFantazio

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Atlus

Uitgever

SEGA

Release

11 oktober 2024

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Leafarcher
Leafarcher
lvl2 Journey Awaits!
3 weken geleden om 19:20

Kijk hier hoopte ik al op. Stond al lang op mijn backlog en om de een of andere reden heb ik alleen maar het geduld voor turn based op een handheld

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