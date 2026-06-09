JRPG Metaphor: ReFantazio onderweg naar Switch 2
De award-winnende JRPG Metaphor: ReFantazio is onderweg naar de Nintendo Switch 2. Dit laat Atlus weten tijdens de Nintendo Direct.
Waar de XBOX Games Showcase bol stond van de Persona-games, is het de Nintendo Direct die terugblikt op een van de beste games uit 2024: Metaphor: ReFantazio. De JRPG van SEGA en Atlus wist een grandioze indruk te maken en sleepte ook diverse awards in de wacht. Nu maakt men zich klaar om de titel te verspreiden naar een nieuw platform: de Nintendo Switch 2. Vanaf 11 november 2026 is het mogelijk Metaphor: ReFantazio op de hybride console van Nintendo te spelen. Dus nog even geduld, maar daarna kan je de fantasy-RPG met turn-based en actiegevechten, aanpasbare teams met krachtige archetypen en uitgebreide verkenning, goed aan de tand voelen.
Metaphor: ReFantazio is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles en Xbox Series X|S.
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Kijk hier hoopte ik al op. Stond al lang op mijn backlog en om de een of andere reden heb ik alleen maar het geduld voor turn based op een handheld