Metaphor: ReFantazio nu beschikbaar voor pre-order op Switch 2

Zat jij te wachten om een van Atlus' beste games te spelen op de Nintendo Switch 2? Dat wachten is bijna voorbij! Atlus kondigt namelijk zojuist de Nintendo Switch 2-pre-order voor Metaphor: ReFantazio aan. De Switch 2-port verschijnt op 12 november 2026.

Ruim twee jaar na release komt het fantastische Metaphor: ReFantazio eindelijk te verschijnen voor Nintendo Switch 2. Mocht je de zeer stijlvolle game met diepgaande battle mechanics hebben gemist, dan is het in november je kans om de game on-the-go te spelen. De game komt tevens als fysieke uitgave te verschijnen, maar op de officiële SEGA-site staat vermeld dat de game enkel als game-key card komt te verschijnen. Mocht je een digitale pre-order plaatsen, dan ontvang je de 'Archetype EXP Chest Set' en 'Adventurer's Journey Pack' als bonus.

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Metaphor: ReFantazio is vanaf 12 november 2026 beschikbaar voor Nintendo Switch 2.