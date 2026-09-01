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gamescom 2026

Metaphor: ReFantazio nu beschikbaar voor pre-order op Switch 2

Door Rudy Wijnberg
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Zat jij te wachten om een van Atlus' beste games te spelen op de Nintendo Switch 2? Dat wachten is bijna voorbij! Atlus kondigt namelijk zojuist de Nintendo Switch 2-pre-order voor Metaphor: ReFantazio aan. De Switch 2-port verschijnt op 12 november 2026.

Ruim twee jaar na release komt het fantastische Metaphor: ReFantazio eindelijk te verschijnen voor Nintendo Switch 2. Mocht je de zeer stijlvolle game met diepgaande battle mechanics hebben gemist, dan is het in november je kans om de game on-the-go te spelen. De game komt tevens als fysieke uitgave te verschijnen, maar op de officiële SEGA-site staat vermeld dat de game enkel als game-key card komt te verschijnen. Mocht je een digitale pre-order plaatsen, dan ontvang je de 'Archetype EXP Chest Set' en 'Adventurer's Journey Pack' als bonus.

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Metaphor: ReFantazio is vanaf 12 november 2026 beschikbaar voor Nintendo Switch 2.

Bron: Atlus
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2480 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Metaphor: ReFantazio
Genomineerd
Metaphor: ReFantazio

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Atlus

Uitgever

SEGA

Release

11 oktober 2024

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Larv
Larv
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Geweldige game, kon het niet loslaten toen ik het speelde. De Switch 2 versie schaf ik zeker nog een keer aan!

0
Avatar Eric
Eric
lvl2 Journey Awaits!
2 uur geleden

Kan aan mij liggen, maar ik zie em nog niet terug op de site van Nintendo voor pre-order?

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
4 uur geleden

Eindelijk een datum!

0
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