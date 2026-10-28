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Minecraft nu beschikbaar voor Switch 2, muismodus ontbreekt

Door Rudy Wijnberg
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Het weergaloos populaire Minecraft is nu beschikbaar voor Nintendo Switch 2. De game lanceert met een visuele update en verbeterd de performance, maar mist een grote feature. Minecraft op Switch 2 is namelijk niet voorzien van een muismodus.

Minecraft was uiteraard al even beschikbaar voor Nintendo Switch, maar vanaf nu is het mogelijk om de Nintendo Switch 2-versie te spelen. De vernieuwde hardware stelt spelers in staat om te genieten van een meer gedetailleerde en vooral kleurrijke wereld. Daarnaast is het Super Mario Mash-Up Pack voorzien van de 'Vibrant Visuals'-update, waardoor de wereld van Super Mario nog beter uit de verf komt. Werelden die gecreëerd zijn op Nintendo Switch kunnen worden overgezet naar de nieuwe versie, zodat je lekker verder kunt bouwen.

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Apart is echter wel dat Mojang geen muismodus heeft geïmplementeerd. De feature van de Nintendo Switch 2 leent zich immers uitstekend voor een bouwsessie in Minecraft. Dat betekent dan ook dat controllerspelers het vooralsnog moeten doen met de traditionele controllerbesturing. Wel kan er gebruik worden gemaakt van touchscreenfunctionaliteiten.

Minecraft is nu beschikbaar voor Nintendo Switch 2 en kent een adviesprijs van € 29,99. Mocht je de originele Nintendo Switch-versie bezitten, dan is het nu mogelijk om gratis te upgraden naar de Nintendo Switch 2-versie.

Bron: Mojang
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2843 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Minecraft

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Mojang AB

Uitgever

Microsoft Game Studios

Release

9 mei 2012
PS3 NSW

Platforms

PC
X360
PS3
Wii U
PS4
XONE
Mob
NSW
VR
PS5
XBS
NS2
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