Minecraft nu beschikbaar voor Switch 2, muismodus ontbreekt
Het weergaloos populaire Minecraft is nu beschikbaar voor Nintendo Switch 2. De game lanceert met een visuele update en verbeterd de performance, maar mist een grote feature. Minecraft op Switch 2 is namelijk niet voorzien van een muismodus.
Minecraft was uiteraard al even beschikbaar voor Nintendo Switch, maar vanaf nu is het mogelijk om de Nintendo Switch 2-versie te spelen. De vernieuwde hardware stelt spelers in staat om te genieten van een meer gedetailleerde en vooral kleurrijke wereld. Daarnaast is het Super Mario Mash-Up Pack voorzien van de 'Vibrant Visuals'-update, waardoor de wereld van Super Mario nog beter uit de verf komt. Werelden die gecreëerd zijn op Nintendo Switch kunnen worden overgezet naar de nieuwe versie, zodat je lekker verder kunt bouwen.
Apart is echter wel dat Mojang geen muismodus heeft geïmplementeerd. De feature van de Nintendo Switch 2 leent zich immers uitstekend voor een bouwsessie in Minecraft. Dat betekent dan ook dat controllerspelers het vooralsnog moeten doen met de traditionele controllerbesturing. Wel kan er gebruik worden gemaakt van touchscreenfunctionaliteiten.
Minecraft is nu beschikbaar voor Nintendo Switch 2 en kent een adviesprijs van € 29,99. Mocht je de originele Nintendo Switch-versie bezitten, dan is het nu mogelijk om gratis te upgraden naar de Nintendo Switch 2-versie.
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