Mojang teaset Minecraft Game Drop 'Deep Freeze' voor 2027

Mojang heeft tijdens TwitchCon meerdere details losgelaten over de toekomst van Minecraft. De Game Drop 'Deep Freeze' komt in 2027 te verschijnen en brengt zowel ijskoude features als praktische zaken met zich mee.

Deep Freeze brengt spelers naar fonkelnieuwe 'ice caves', waar de temperaturen ver onder de nul dalen en niet elk oppervlakte even betrouwbaar is. Pas op, anders zak je zo door het ijs en de klim naar boven is allesbehalve een eitje; zeker als je daarna nog een aantal ijspegels op je mik krijgt. Daarnaast moet je dealen met de 'frozen' zombie-variant, die jou van een afstand kan belagen met ijsballen. Wanneer je geraakt wordt, bouwt het statuseffect 'frostbite' op die een bevriezende werking heeft op je mobiele opties. Deep Freeze bevat verder nieuwe bouwstenen, ijskoude items, muziek en meer.

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Maar niet alle nieuwe content heeft een onderkoeld uiterlijk of frisse functie. Er komen ook reguliere updates naar Minecraft en één van de nieuwe features, is het nieuwe wapen: de Throwing Disc. Zoals de naam al sterk doet vermoeden is dit een projectiel dat je naar vijanden kan werpen. Het functioneert als een boemerang, zodat je er niet telkens achteraan hoeft. Je kan het zowel in je linker- als je rechterhand plaatsen. Ja, daarover gesproken: het wordt in 2027 ook mogelijk voor Bedrock-spelers om items in hun linkerhand te houden, zoals Java-spelers dat al een tijdje kunnen.

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Minecraft is nu beschikbaar voor alle moderne platformen.