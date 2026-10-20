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Mortal Shell II ontvangt gratis contentupdate Rotten Autumn

Door Bram Noteboom
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Mortal Shell II, de veelgeprezen soulslike van Playstack en Cold Symmetry, ontvangt een gratis contentupdate, genaamd Rotten Autumn. Mocht je nog meer plezier willen halen uit de actiegame, dan is het nu een goed moment om terug te keren óf juist voor het eerst te beginnen aan het duistere avontuur.

Mortal Shell II: Rotten Autumn wordt een gratis 'seizoensupdate' genoemd en brengt een hoop nieuwe features naar de game. Zo kunnen spelers meer opties vrijspelen als het gaat om customization, wordt er een heuse Photo Mode ontgrendeld, zijn er nieuwe Tarstones te vinden in de wereld en duiken er vijftien nieuwe dungeons op om te verkennen. Een aantal van deze uitdagende levels spelen met perspectief. Daarnaast kan je nieuwe tracks verwachten van Sakis Tolis om de lugubere wereld extra kracht bij te zetten. Mortal Shell II: Rotten Autumn is nu beschikbaar als een gratis download, mits je de basegame natuurlijk bezit.

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Mortal Shell II is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Playstack
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5712 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Mortal Shell II
Mortal Shell II

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Cold Symmetry

Uitgever

Playstack

Release

20 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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