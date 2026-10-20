Mortal Shell II ontvangt gratis contentupdate Rotten Autumn
Mortal Shell II, de veelgeprezen soulslike van Playstack en Cold Symmetry, ontvangt een gratis contentupdate, genaamd Rotten Autumn. Mocht je nog meer plezier willen halen uit de actiegame, dan is het nu een goed moment om terug te keren óf juist voor het eerst te beginnen aan het duistere avontuur.
Mortal Shell II: Rotten Autumn wordt een gratis 'seizoensupdate' genoemd en brengt een hoop nieuwe features naar de game. Zo kunnen spelers meer opties vrijspelen als het gaat om customization, wordt er een heuse Photo Mode ontgrendeld, zijn er nieuwe Tarstones te vinden in de wereld en duiken er vijftien nieuwe dungeons op om te verkennen. Een aantal van deze uitdagende levels spelen met perspectief. Daarnaast kan je nieuwe tracks verwachten van Sakis Tolis om de lugubere wereld extra kracht bij te zetten. Mortal Shell II: Rotten Autumn is nu beschikbaar als een gratis download, mits je de basegame natuurlijk bezit.
Mortal Shell II is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Mortal Shell II krijgt eerste grote update na de launch
Mortal Shell II heeft een grote update gekregen. Meer beacons, meer items en een verbeterd riposte-systeem: allemaal welkome veranderingen!4 reacties
-
Nieuws
Nieuwe update Mortal Shell II is goud waard
De nieuwste update voor Mortal Shell II pakt meteen een van de grootste kritiekpunten aan: het gebrek aan goud voor de upgrades van je gear.11 reacties
-
Friendly Reminder
Friendly Reminder: Kijk vanavond om 20:30 uur naar de Game Over Podcast
Even een friendly reminder dat vanavond de nieuwe aflevering van de Game Over Podcast om 20:30 uur live te zien is. Schuif dus gezellig aan en klets mee.0 reacties
-
Game review31
Mortal Shell II review - Een Soulslike van de hoogste schaal
De markt heeft genoeg Soulslikes in de aanbieding, maar weten Playstack en Cold Symmetry zich te onderscheiden met Mortal Shell II? Lees hier de review!31 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.