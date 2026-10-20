Mortal Shell II ontvangt gratis contentupdate Rotten Autumn

Mortal Shell II, de veelgeprezen soulslike van Playstack en Cold Symmetry, ontvangt een gratis contentupdate, genaamd Rotten Autumn. Mocht je nog meer plezier willen halen uit de actiegame, dan is het nu een goed moment om terug te keren óf juist voor het eerst te beginnen aan het duistere avontuur.

Mortal Shell II: Rotten Autumn wordt een gratis 'seizoensupdate' genoemd en brengt een hoop nieuwe features naar de game. Zo kunnen spelers meer opties vrijspelen als het gaat om customization, wordt er een heuse Photo Mode ontgrendeld, zijn er nieuwe Tarstones te vinden in de wereld en duiken er vijftien nieuwe dungeons op om te verkennen. Een aantal van deze uitdagende levels spelen met perspectief. Daarnaast kan je nieuwe tracks verwachten van Sakis Tolis om de lugubere wereld extra kracht bij te zetten. Mortal Shell II: Rotten Autumn is nu beschikbaar als een gratis download, mits je de basegame natuurlijk bezit.

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Mortal Shell II is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.