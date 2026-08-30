Mortal Shell II krijgt eerste grote update na de launch
Eerder deze maand werden we een geweldige Soulslike rijker. Mortal Shell II was een schot in de roos en de game heeft nu ook z'n eerste grote update sinds de launch gekregen.
Mortal Shell II-update brengt nieuwe items en meer
De update is best uitgebreid en uiteraard zijn er de nodige (kleine) tweaks die je ervaring beter zouden moeten maken. Tegelijk spotten we ook de toevoeging van nieuwe beacons: handig om vlotter de wereld te ontdekken. Daarnaast zijn er ook een hoop items aan de game toegevoegd. Neem nu, bijvoorbeeld, de Fragile Tarstones. Deze nieuwe Tarstones hebben een beperkte duurzaamheid en breken uiteindelijk, waarna ze onder andere een Tarcore opleveren.
Ook het 'riposte-systeem' heeft een update gekregen (dat is die actie die je uitvoert nadat je een aanval succesvol hebt kunnen pareren). De schade die je uitdeelt met een riposte zal nu aangepast zijn aan de levensbalk van de vijand. Hierdoor zal je in het algemeen meer schade uitdelen, vooral in New Game+. Er zijn nog wat veranderingen gebeurd, check de volledige patch notes in de bronlink.
Mortal Shell II is nu te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Meer info over deze titel lees je in onze review.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Deze game ligt komende dinsdag in mn mandje en een paar minuten later zal ie op m'n pro staan 👍