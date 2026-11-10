Netflix heeft regisseurs voor Catan-verfilming
Ongeveer een jaar geleden kondigde Netflix aan dat het bekende bordspel Catan wordt verfilmd. Nu zijn er eindelijk regisseurs gevonden die het project op zich nemen.
Volgens Deadline gaan Aaron en Adam Nee de film zowel schrijven als regisseren. Zij verwierven eerder al bekendheid met de films Band of Robbers en The Lost City. In oktober 2025 sloot Netflix al een overeenkomst voor de exclusieve wereldwijde rechten op het populaire bordspel. Volgens deze overeenkomst mag de streamingdienst zowel liveaction- als animatiefilms, tv-series en videogames ontwikkelen die gebaseerd zijn op het Duitse spel Catan.
Het bordspel werd bedacht door Klaus Teuber en verscheen in 1995. Het was al snel een groot succes en won in datzelfde jaar de prijs voor Spiel des Jahres. In 2020 waren er wereldwijd al 50 miljoen exemplaren verkocht, verspreid over meer dan veertig talen. Gezien Klaus Teuber reeds is overleden, zullen zijn zonen, Guido en Benjamin Teuber, als producenten fungeren.
Het verhaal is nog niet bekend, maar Netflix gaf in 2025 aan dat het alle elementen van het bordspel hierin wil verwerken.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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Ik zie deze gewoon even niet voor me...
<zwarehollywoordstemodus>
In a land, far far away, is a village about to be build
Oh, and it is a city now
And the city needs sheep, but none of the other villages has sheep
Oh no, there is the robber, who's gonna steal half of everone's resources, rounded down!
</zwarehollywoodstemmodus>
Maar goed, misschien weten ze er wat leuks van de maken, maar ik ben sceptisch...
Benieuwd hoe ze dit spel met het verplichte 'Netflix-sausje' gaan overgieten.
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