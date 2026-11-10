Netflix heeft regisseurs voor Catan-verfilming

Ongeveer een jaar geleden kondigde Netflix aan dat het bekende bordspel Catan wordt verfilmd. Nu zijn er eindelijk regisseurs gevonden die het project op zich nemen.

Volgens Deadline gaan Aaron en Adam Nee de film zowel schrijven als regisseren. Zij verwierven eerder al bekendheid met de films Band of Robbers en The Lost City. In oktober 2025 sloot Netflix al een overeenkomst voor de exclusieve wereldwijde rechten op het populaire bordspel. Volgens deze overeenkomst mag de streamingdienst zowel liveaction- als animatiefilms, tv-series en videogames ontwikkelen die gebaseerd zijn op het Duitse spel Catan.

Het bordspel werd bedacht door Klaus Teuber en verscheen in 1995. Het was al snel een groot succes en won in datzelfde jaar de prijs voor Spiel des Jahres. In 2020 waren er wereldwijd al 50 miljoen exemplaren verkocht, verspreid over meer dan veertig talen. Gezien Klaus Teuber reeds is overleden, zullen zijn zonen, Guido en Benjamin Teuber, als producenten fungeren.

Het verhaal is nog niet bekend, maar Netflix gaf in 2025 aan dat het alle elementen van het bordspel hierin wil verwerken.