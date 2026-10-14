Nieuwe visuals en content in The Wolf Among Us Remastered

Benieuwd wat The Wolf Among Us Remastered allemaal te bieden heeft? Middels een uitgebreide trailer kom je erachter!

Niemand minder dan Adam Harrington voorziet het onderstaande beeldmateriaal van het nodige commentaar. De stem achter Bigby Wolf, de Woodsman en vele andere iconische personages is zeer gehecht geraakt aan het werk dat hij heeft verricht en hoopt dan ook dat Telltale de juiste keuzes maakt gedurende het ontwikkelen van de remaster. In de video wordt gesproken over de features die The Wolf Among Us Remastered in huis heeft. Spelers mogen rekenen op de nieuwe grafische modus 'Noir Mode', opgepoetste visuals, vijf speelbare 'deleted scenes', meer dan een uur aan behind-the-scenes content en nog een aantal 'geheimen'. Wil je alvast een tipje van de sluier oplichten? Kijk dan gerust de onderstaande trailer door:

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The Wolf Among Us Remastered is beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch. Uiteraard valt het origineel in de tussentijd te spelen op alle moderne platformen en mobiele apparaten.