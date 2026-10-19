The Wolf Among Us Remastered uitgesteld voor Nintendo Switch

Telltale Games heeft aangekondigd dat The Wolf Among Us Remastered is uitgesteld voor Nintendo Switch. In een korte update laat de ontwikkelaar weten dat het iets meer tijd nodig heeft om de game gepolijst voor de vorige generatie Nintendo-hardware te lanceren.

De episodische game The Wolf Among Us Remastered verschijnt op 29 oktober voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Helaas voelt Telltale zich genoodzaakt om de release op Nintendo Switch voor onbepaalde tijd uit te stellen. In het bericht laat de ontwikkelaar weten dit voor het eerst is dat The Wolf Among Us op een Nintendo-console verschijnt. Dat vereist perfectie en die is helaas nog niet bereikt. Opvallend is overigens ook dat er geen Nintendo Switch 2-versie komt te verschijnen. Uiteraard is de game uiteindelijk wel speelbaar op de nieuwste Nintendo-console.