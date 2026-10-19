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The Wolf Among Us Remastered uitgesteld voor Nintendo Switch

Door Rudy Wijnberg
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Telltale Games heeft aangekondigd dat The Wolf Among Us Remastered is uitgesteld voor Nintendo Switch. In een korte update laat de ontwikkelaar weten dat het iets meer tijd nodig heeft om de game gepolijst voor de vorige generatie Nintendo-hardware te lanceren.

De episodische game The Wolf Among Us Remastered verschijnt op 29 oktober voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Helaas voelt Telltale zich genoodzaakt om de release op Nintendo Switch voor onbepaalde tijd uit te stellen. In het bericht laat de ontwikkelaar weten dit voor het eerst is dat The Wolf Among Us op een Nintendo-console verschijnt. Dat vereist perfectie en die is helaas nog niet bereikt. Opvallend is overigens ook dat er geen Nintendo Switch 2-versie komt te verschijnen. Uiteraard is de game uiteindelijk wel speelbaar op de nieuwste Nintendo-console.

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Bron: Telltale Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 354 reviews 2796 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot The Wolf Among Us
The Wolf Among Us

Ontwikkelaar

Telltale Games

Uitgever

Telltale Games

Release

11 oktober 2013

Platforms

PC
X360
PS3
PSV
PS4
XONE
Mob
NSW
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl20 Gameliner Grandmaster
zojuist

The Rock snapt nog steeds niet waarom deze stijl een remaster en poetsbeurt nodig heeft 😂

0
Avatar JustB
JustB
lvl6 Combo Juggler
53 minuten geleden

Vette game, vroeger wel op ps4 gespeeld. Jammer dat de PS5 versie niet fysiek uitkomt… Of misschien later nog?

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Wat is dat toch met third party en uitstel op de Switch (2).

Hoewel het natuurlijk mooi is dat ze de game eerst goed willen hebben voordat ze het releasen. Valt het me op dat het gebeurd met heel veel third party games, dat ze het toch niet voor elkaar krijgen om op tijd de game in goede staat te krijgen.

1
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