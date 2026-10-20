The Wolf Among Us Remastered-trailer toont Bigby in actie
Telltale Games pusht The Wolf Among Us Remastered hard. Check hier de verhalende trailer van de thriller.
Voor de nieuwkomers een welkome samenvatting, voor de fans een nostalgie-overdosis. De nieuwste trailer van The Wolf Among Us Remastered toont de vele memorabele personages, het aangrijpende plot, de welbekende locaties en natuurlijk de enige echte Big Bad Wolf in actie. Bigby mag rekenen op kleine aanpassingen in de vele wolfvormen die hij kan aannemen, wat natuurlijk in lijn is met de rest van de game. The Wolf Among Us Remastered behoudt namelijk de originele designs en visuals, maar voegt meer detailwerk toe en poetst de gehele bedoeling op naar de moderne standaarden met een scherpere resolutie, verbeterde animaties en nog veel meer. Kijk hieronder zelf maar:
The Wolf Among Us Remastered is beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Nintendo Switch-versie is uitgesteld naar een latere datum.
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