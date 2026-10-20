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ID@Xbox Fall 2026

The Wolf Among Us Remastered-trailer toont Bigby in actie

Door Bram Noteboom
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Telltale Games pusht The Wolf Among Us Remastered hard. Check hier de verhalende trailer van de thriller.

Voor de nieuwkomers een welkome samenvatting, voor de fans een nostalgie-overdosis. De nieuwste trailer van The Wolf Among Us Remastered toont de vele memorabele personages, het aangrijpende plot, de welbekende locaties en natuurlijk de enige echte Big Bad Wolf in actie. Bigby mag rekenen op kleine aanpassingen in de vele wolfvormen die hij kan aannemen, wat natuurlijk in lijn is met de rest van de game. The Wolf Among Us Remastered behoudt namelijk de originele designs en visuals, maar voegt meer detailwerk toe en poetst de gehele bedoeling op naar de moderne standaarden met een scherpere resolutie, verbeterde animaties en nog veel meer. Kijk hieronder zelf maar:

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The Wolf Among Us Remastered is beschikbaar vanaf 29 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Nintendo Switch-versie is uitgesteld naar een latere datum.

Bron: ID@Xbox Fall 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5722 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Wolf Among Us
The Wolf Among Us

Ontwikkelaar

Telltale Games

Uitgever

Telltale Games

Release

11 oktober 2013

Platforms

PC
X360
PS3
PSV
PS4
XONE
Mob
NSW
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