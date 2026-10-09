One More Level toont Valor Mortis-launchtrailer voor release volgende week

Ontwikkelaar One More Level heeft de launchtrailer van Valor Mortis gedeeld. De first-person soulslike actie-RPG verschijnt op 13 oktober en neemt spelers mee naar een bovennatuurlijke versie van de Napoleontische oorlogen.

In Valor Mortisontwaak je als voormalige soldaat uit Napoleons leger op een door de pest geteisterd slagveld. Alsof dat nog niet ellendig genoeg is, staan de doden weer op als gemuteerde vijanden. Spelers moeten de gevechten onder de knie krijgen, vijandelijke aanvallen lerren kennen en nieuwe wapens vinden om in naam van de Keizer door te blijven vechten. De trailer wordt begeleid door James Alexander, de stem van het hoofdpersonage. Hij geeft een overzicht van de belangrijkste systemen in de game, waaronder de first-person combat, bovennatuurlijke krachten en de vertakkende levels. Die bevatten shortcuts en geheimen, dus blind vooruit stormen lijkt niet altijd de beste tactiek. Al blijft dat natuurlijk verleidelijk wanneer Napoleon indirect over je schouder meekijkt. Volgens de makers draait Valor Mortis niet alleen om overleven, maar ook om het ontrafelen van een groter complot achter Napoleons verovering.

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Valor Mortis verschijnt op 13 oktober. De game wordt ontwikkeld door One More Level, de studio achter Ghostrunner. Lees hier Claudia's Valor Mortis' preview.