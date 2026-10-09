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The Triple-i Initiative 2026

One More Level toont Valor Mortis-launchtrailer voor release volgende week

Door Jolien Mauritsz
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Ontwikkelaar One More Level heeft de launchtrailer van Valor Mortis gedeeld. De first-person soulslike actie-RPG verschijnt op 13 oktober en neemt spelers mee naar een bovennatuurlijke versie van de Napoleontische oorlogen.

In Valor Mortisontwaak je als voormalige soldaat uit Napoleons leger op een door de pest geteisterd slagveld. Alsof dat nog niet ellendig genoeg is, staan de doden weer op als gemuteerde vijanden. Spelers moeten de gevechten onder de knie krijgen, vijandelijke aanvallen lerren kennen en nieuwe wapens vinden om in naam van de Keizer door te blijven vechten. De trailer wordt begeleid door James Alexander, de stem van het hoofdpersonage. Hij geeft een overzicht van de belangrijkste systemen in de game, waaronder de first-person combat, bovennatuurlijke krachten en de vertakkende levels. Die bevatten shortcuts en geheimen, dus blind vooruit stormen lijkt niet altijd de beste tactiek. Al blijft dat natuurlijk verleidelijk wanneer Napoleon indirect over je schouder meekijkt. Volgens de makers draait Valor Mortis niet alleen om overleven, maar ook om het ontrafelen van een groter complot achter Napoleons verovering.

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Valor Mortis verschijnt op 13 oktober. De game wordt ontwikkeld door One More Level, de studio achter Ghostrunner. Lees hier Claudia's Valor Mortis' preview.

Bron: YouTube
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 99 reviews 1501 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Packshot Valor Mortis
Valor Mortis

Ontwikkelaar

One More Game

Uitgever

One More Game

Release

13 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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