One More Level toont Valor Mortis-launchtrailer voor release volgende week
Ontwikkelaar One More Level heeft de launchtrailer van Valor Mortis gedeeld. De first-person soulslike actie-RPG verschijnt op 13 oktober en neemt spelers mee naar een bovennatuurlijke versie van de Napoleontische oorlogen.
In Valor Mortisontwaak je als voormalige soldaat uit Napoleons leger op een door de pest geteisterd slagveld. Alsof dat nog niet ellendig genoeg is, staan de doden weer op als gemuteerde vijanden. Spelers moeten de gevechten onder de knie krijgen, vijandelijke aanvallen lerren kennen en nieuwe wapens vinden om in naam van de Keizer door te blijven vechten. De trailer wordt begeleid door James Alexander, de stem van het hoofdpersonage. Hij geeft een overzicht van de belangrijkste systemen in de game, waaronder de first-person combat, bovennatuurlijke krachten en de vertakkende levels. Die bevatten shortcuts en geheimen, dus blind vooruit stormen lijkt niet altijd de beste tactiek. Al blijft dat natuurlijk verleidelijk wanneer Napoleon indirect over je schouder meekijkt. Volgens de makers draait Valor Mortis niet alleen om overleven, maar ook om het ontrafelen van een groter complot achter Napoleons verovering.
Valor Mortis verschijnt op 13 oktober. De game wordt ontwikkeld door One More Level, de studio achter Ghostrunner. Lees hier Claudia's Valor Mortis' preview.
Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.
-
Gameplay
Veel nieuwe Valor Mortis-gameplay te bewonderen
Volgende maand verschijnt Valor Mortis. Wil je weten wat deze bikkelharde actiegame te bieden heeft? Bekijk dan hier heel wat beelden!3 reacties
-
Poll
Poll: Wat wordt de leukste game van oktober 2026?
Oktober 2026 zit vol grote releases. Welke game verdient volgens jou de meeste aandacht? Stem nu mee in de nieuwe Gameliner Poll en tip andere gamers!63 reacties
-
Nieuws
Valor Mortis krijgt lagere prijs door druk najaar
Daar waar veel nieuwe games de laatste tijd duurder worden, worst Valor Mortis juist goedkoper, omdat de komende periode al zo'n dure wordt voor gamers.4 reacties
-
Voorspelling
Voorspelling: gamescom Opening Night Live 2026 - Onze voorspelling
Met Opening Night Live 2026 in het vooruitzicht is het hoog tijd om onze voorspelingen voor de show te doen. Dit verwachten wij ervan.11 reacties
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.