Valor Mortis maakt al na zeven dagen winst

De first-person Soulslike Valor Mortis heeft al na zeven dagen de productiekosten terugverdiend. Dat is een knappe prestatie, zeker nu de game moet opboksen tegen een druk najaar vol grote releases.

Ontwikkelaar One More Level heeft bekendgemaakt dat Valor Mortis binnen zeven dagen het break-evenpunt heeft bereikt. Dat betekent dat de verkoop genoeg geld heeft opgeleverd om de productiekosten terug te verdienen. De studio, die je kunt kennen van de Ghostrunner-games, deelde het nieuws via sociale media. Ook uitgever Lyrical Games profiteert van dit resultaat. Hoeveel exemplaren er zijn verkocht, heeft de studio niet bekendgemaakt. Toch laat dit resultaat zien dat er ook tussen grote releases ruimte is voor een nieuwe game. Valor Mortis speelt zich af in een duistere versie van de Napoleontische tijd. Je vecht in first-person tegen vijanden met zwaarden en vuurwapens. De timing van de release maakt het succes nog opvallender. Dit najaar verschijnen er veel grote games. Veel uitgevers willen hun games uitbrengen voordat de aandacht naar die grote namen verschuift. One More Level koos daarom voor een andere aanpak. De studio stelde de oorspronkelijke releasedatum van 24 september uit, zodat Valor Mortis niet tegelijk met Control Resonant en Silent Hill Townfall zou verschijnen. Ook de prijs lijkt een bewuste keuze. Valor Mortis kost 40 euro, een bedrag dat volgens de ontwikkelaar past bij een najaar waarin spelers veel games hebben om uit te kiezen.

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Valor Mortis is sinds vorige week verkrijgbaar voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series. De game is ook beschikbaar via Game Pass. Lees hier onze review van Valor Mortis.