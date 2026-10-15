Ontmoet Hitlers Hyena's in nieuwe trailer Nekome: Nazi Hunter

ProbablyMonsters heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Nekome: Nazi Hunter, een actiegame die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De beelden tonen Hitlers Hyena's, een groep wrede nazi-soldaten die een belangrijke rol spelen in het verhaal.

In Nekome: Nazi Hunter speel je als Vano Nastasu, een jonge Roma-man die uit is op wraak. Nadat een groep nazi-soldaten zijn familie op brute wijze vermoordt, besluit hij de daders op te sporen. Wat volgt, is een persoonlijk verhaal over verlies en wraak, waarin Vano zelf de jager wordt. De game speelt zich af in het door oorlog verscheurde Europa en laat spelers met hem op jacht gaan naar de soldaten die zijn leven hebben verwoest. Hitlers Hyena's vormen daarbij de belangrijkste tegenstanders. De nieuwe trailer geeft een eerste blik op deze groep en laat zien tegen wie Vano het opneemt.

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Nekome: Nazi Hunter verschijnt voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt.