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Galaxies Showcase oktober 2026

Ontmoet Hitlers Hyena's in nieuwe trailer Nekome: Nazi Hunter

Door Claudia Tjia
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ProbablyMonsters heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor Nekome: Nazi Hunter, een actiegame die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De beelden tonen Hitlers Hyena's, een groep wrede nazi-soldaten die een belangrijke rol spelen in het verhaal.

In Nekome: Nazi Hunter speel je als Vano Nastasu, een jonge Roma-man die uit is op wraak. Nadat een groep nazi-soldaten zijn familie op brute wijze vermoordt, besluit hij de daders op te sporen. Wat volgt, is een persoonlijk verhaal over verlies en wraak, waarin Vano zelf de jager wordt. De game speelt zich af in het door oorlog verscheurde Europa en laat spelers met hem op jacht gaan naar de soldaten die zijn leven hebben verwoest. Hitlers Hyena's vormen daarbij de belangrijkste tegenstanders. De nieuwe trailer geeft een eerste blik op deze groep en laat zien tegen wie Vano het opneemt.

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Nekome: Nazi Hunter verschijnt voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt.

Bron: Galaxies Showcase
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 225 reviews 3478 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot Nekome: Nazi Hunter
Nekome: Nazi Hunter

Ontwikkelaar

ProbablyMonsters

Uitgever

ProbablyMonsters

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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