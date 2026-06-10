Het is een bloedbad in nieuwe Nekome: Nazi Hunter-trailer
In de nieuwste trailer van Nekome: Nazi Hunter, genaamd '1941', zien we meer van de bloederige stijl die de actie-stealthgame hanteert.
ProbablyMonsters, die net nog een releasewindow van Crimson Moon heeft aangekondigd, hebben ook voor Nekome: Nazi Hunter een late 'Summer Game Fest' in petto. We oordelen niet; soms zijn marketingbudgetten niet optimaal. Hoe je het ook wendt of keert: de nieuwe gameplaytrailer van de aanstaande actie-stealthgame is behoorlijk genadeloos. Zoals de titel wellicht al doet vermoeden, heb je in Nekome: Nazi Hunter één doel: zoveel mogelijk nationaal-socialisten de keel doorsnijden. Je speelt als Vano Nastasu, een jonge Rom die na de meedogenloze moord op zijn familie maar één gedachten heeft in zijn grijze massa: wraak.
Nekome: Nazi Hunter is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Het is veruit het leukste om in gamen te doen, Nazi's afslachten. Bij gebrek aan een nieuwe Wolfenstein ga ik deze game maar eens in de gaten houden. Had er nog niet van gehoord.