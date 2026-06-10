Het is een bloedbad in nieuwe Nekome: Nazi Hunter-trailer

In de nieuwste trailer van Nekome: Nazi Hunter, genaamd '1941', zien we meer van de bloederige stijl die de actie-stealthgame hanteert.

ProbablyMonsters, die net nog een releasewindow van Crimson Moon heeft aangekondigd, hebben ook voor Nekome: Nazi Hunter een late 'Summer Game Fest' in petto. We oordelen niet; soms zijn marketingbudgetten niet optimaal. Hoe je het ook wendt of keert: de nieuwe gameplaytrailer van de aanstaande actie-stealthgame is behoorlijk genadeloos. Zoals de titel wellicht al doet vermoeden, heb je in Nekome: Nazi Hunter één doel: zoveel mogelijk nationaal-socialisten de keel doorsnijden. Je speelt als Vano Nastasu, een jonge Rom die na de meedogenloze moord op zijn familie maar één gedachten heeft in zijn grijze massa: wraak.

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Nekome: Nazi Hunter is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.