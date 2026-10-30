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Phantom Blade Zero wisselt vlak voor release van stemacteur

Door Jolien Mauritsz
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Phantom Blade Zero heeft op het laatste moment een nieuwe stemacteur gekregen voor hoofdpersonage Soul. Ontwikkelaar S-Game heeft bevestigd dat Roger Craig Smith de Engelse stem van het personage verzorgt en daarmee Jay Maksenuk vervangt.

Roger Craig Smith is geen onbekende binnen de game-industrie. De acteur leende eerder zijn stem aan onder meer Sonic the Hedgehog, Ezio Auditore uit Assassin's Creed, Chris Redfield uit Resident Evil en Batman. Zijn stem is inmiddels ook te horen in de officiële launchtrailer van Phantom Blade Zero. Opvallend is vooral hoe laat de wissel heeft plaatsgevonden. Volgens Game Informer was Soul tijdens het grootste deel van de reviewperiode nog ingesproken door Jay Maksenuk. Pas ongeveer een week na het begin van die periode liet S-Game weten dat het Engelse stemwerk was aangepast. Waarom de ontwikkelaar hiervoor heeft gekozen, is niet bekendgemaakt. Wie eerdere gameplaybeelden en trailers heeft bekeken, kan daardoor een andere stem herkennen dan in de uiteindelijke game. Bij de release is Soul namelijk volledig ingesproken door Roger Craig Smith.

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Phantom Blade Zero verscheen op 29 oktober voor PlayStation 5 en pc. Spelers die de avonturen van Soul vanaf het begin beleven, krijgen dus meteen de nieuwe stem te horen. Voor fans van Sonic en Assassin's Creed zal die ongetwijfeld bekend in de oren klinken. Lees hier Hannah's en Simons Phantom Blade Zero review met hun bevindingen over deze game.

Bron: Game Informer
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 101 reviews 1510 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Packshot Phantom Blade Zero
Phantom Blade Zero

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

S-Game Studio

Uitgever

Cruelman Studio

Release

29 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl15 Community Veteraan
21 minuten geleden

Het dat dan stemmingswisselingen?

1
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