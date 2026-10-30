Phantom Blade Zero wisselt vlak voor release van stemacteur
Phantom Blade Zero heeft op het laatste moment een nieuwe stemacteur gekregen voor hoofdpersonage Soul. Ontwikkelaar S-Game heeft bevestigd dat Roger Craig Smith de Engelse stem van het personage verzorgt en daarmee Jay Maksenuk vervangt.
Roger Craig Smith is geen onbekende binnen de game-industrie. De acteur leende eerder zijn stem aan onder meer Sonic the Hedgehog, Ezio Auditore uit Assassin's Creed, Chris Redfield uit Resident Evil en Batman. Zijn stem is inmiddels ook te horen in de officiële launchtrailer van Phantom Blade Zero. Opvallend is vooral hoe laat de wissel heeft plaatsgevonden. Volgens Game Informer was Soul tijdens het grootste deel van de reviewperiode nog ingesproken door Jay Maksenuk. Pas ongeveer een week na het begin van die periode liet S-Game weten dat het Engelse stemwerk was aangepast. Waarom de ontwikkelaar hiervoor heeft gekozen, is niet bekendgemaakt. Wie eerdere gameplaybeelden en trailers heeft bekeken, kan daardoor een andere stem herkennen dan in de uiteindelijke game. Bij de release is Soul namelijk volledig ingesproken door Roger Craig Smith.
Phantom Blade Zero verscheen op 29 oktober voor PlayStation 5 en pc. Spelers die de avonturen van Soul vanaf het begin beleven, krijgen dus meteen de nieuwe stem te horen. Voor fans van Sonic en Assassin's Creed zal die ongetwijfeld bekend in de oren klinken. Lees hier Hannah's en Simons Phantom Blade Zero review met hun bevindingen over deze game.
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